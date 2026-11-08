Haber Tarihi: 08 Kasım 2026 17:37 - Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2026 17:37

Alanyaspor Trabzonspor maçı şifresiz canlı yayın izle

Alanyaspor Trabzonspor maçı bein sports 1 şifresiz izleme linki | beIN Sports 1'den canlı izlenebilecek olan Alanyaspor Trabzonspor maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Alanyaspor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Alanyaspor Trabzonspor maçı canlı yayın izleme detayları

Alanyaspor Trabzonspor maçı şifresiz canlı yayın izle
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Alanyaspor Trabzonspor maçı şifresiz bein Sports 1 izle! Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Corendon Alanyaspor ile Trabzonspor Alanya Oba Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz.İşte maçtan son dakika gelişmeleri... ALANYASPOR TRABZONSPOR MAÇI CANLI, TIKLA



ALANYASPOR TRABZONSPOR MAÇI HANGİ RADYODA?

Alanyaspor Trabzonspor arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.

TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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ALANYASPOR TRABZONSPOR BEIN SPORTS HABER İZLE


ALANYA'DAKİ MAÇLAR

İki takım arasında Alanya'da oynanan karşılaşmalarda da Corendon Alanyaspor, üstünlük sağlayan taraf oldu. Akdeniz temsilcisi, sahasında oynadığı 10 karşılaşmada 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Trabzonspor, bu maçlarda 12 gol atarken kalesinde 19 gol gördü.


TRABZONSPOR, SON 4 DEPLASMANDA KAZANAMADI

Trabzonspor, deplasmanda Corendon Alanyaspor karşısında son 4 karşılaşmadan 3 mağlubiyet, 1 beraberlikle ayrılırken galibiyet elde edemedi. Bordo-mavililer, 2022-2023 sezonunda 5-0, 2023-2024'te 3-1, 2024-2025'te ise 2-1'lik mağlubiyetler yaşarken geçen sezon 1-1'lik beraberlik aldı. Trabzonspor, Corendon Alanyaspor deplasmanında son galibiyetini şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunda 4-0'lık skorla elde etmişti.

ALANYASPOR TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Alanya Oba Stadı'nda saat 18.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR YARA ALMAK İSTEMİYOR

Teknik direktör Thomas Reis'in göreve gelmesinin ardından Süper Lig'de 5 maçını da kazanan bordo-mavililer, galibiyet serisini Alanya'da da sürdürerek zirve yarışı yolunda yara almak istemiyor.

11'LER

Alanyaspor: Victor, Lima, Bedirhan, Aliti, Duarte, Hwang, Arda, Baran, Maestro, Yusuf, Hadergjonaj.

Trabzonspor: Onana, Cabral, Nwaiwu, Savic, Mustafa, Melih, Fabinho, Salah, Muçi, Saviolo, Onuachu.



TRABZONSPOR'UN EKSİKLERİ VE KADROSU

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Okay Yokuşlu, Arseniy Batagov, Ruslan Malinovskyi, Cihan Çanak, Franculino Dju, Aral Şimşir, Tim Jabol Folcarelli ve genç kaleci Onuralp Çevikkan, kadroda yer almadı.

Trabzonspor'un 20 kişilik kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Andre Onana, Ahmet Doğan Yıldırım, Erol Can Çolak, Chibuike Nwaiwu, Stefan Savic, Cenk Özkacar, Samet Akaydin, Mustafa Eskihellaç, Sidny Lopes Cabral, Wagner Pina, Fabinho, Melih Kabasakal, Ozan Tufan, Ernest Muçi, Metehan Mimaroğlu, Muhammed Salah, Noah Saviolo, Umut Nayir, Ali Habeşoğlu, Paul Onuachu.

21. RANDEVU

Trabzonspor ile Corendon Alanyaspor, Alanya'da yapacakları maçla ligde 21. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 20 maçta Corendon Alanyaspor'un bordo-mavililer karşısında üstünlüğü bulunuyor. Akdeniz temsilcisi 8 karşılaşmayı kazanırken Trabzonspor ise rakibini 6 kez mağlup etti. Taraflar, 6 müsabakada sahadan beraberlikle ayrıldı. Söz konusu maçlarda Corendon Alanyaspor 34 gol atarken, bordo-mavililer ise 29 gol kaydetti.

 

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