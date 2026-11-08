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Joao Pereira'dan ayrılık sorusuna net yanıt!

Trabzonspor'a 2-0 mağlup olan Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Joao Pereira, veda sorusuna yanıt verdi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 08 Kasım 2026 22:28 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2026 22:29
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Joao Pereira'dan ayrılık sorusuna net yanıt!
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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında evinde Trabzonspor'a 2-0 mağlup olan Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Joao Pereira, "Pozisyonlara girdik, gole çeviremeyince de maçı kazanmak imkansız oldu." dedi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Pereira, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi.

Mücadeleye iyi başladıklarını ve erken dakikalarda pozisyonlar bulduklarını aktaran Pereira, "Maça aslında iyi başladık. 1-2 pozisyon da bulduk maçı 1-0 yapma anlamında ama maalesef başaramadık. Sonrasında basit bir hatayla, arkaya atılan topla ilk golü yemiş olduk. Bu bizim antrenmanlarda çok çalıştığımız bir şeydi. Çalışıyoruz ama maçta maalesef yapamıyoruz, bu şekilde ilk golü yemiş olduk. Bundan biraz süre sonra stoper yine çalıştığımız bir konuda öne çıkmaması gereken bir yerde öne çıktı ve durum 2-0 oldu." diye konuştu.

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"FUTBOL OYNAMAYA ÇALIŞAN BİR TAKIM VARDI"

İkinci yarıda takımının gösterdiği reaksiyondan memnun olduğunu belirten Portekizli çalıştırıcı, "Kaybettiğimiz bir maçtan sonra takımı övüyor gibi gözükmek istemiyorum ama en azından oynamaya çalıştık ve 6 tane net pozisyonumuz vardı. Ligin en iyi takımlarından birine karşı bu kadar pozisyonu gole çeviremeyince tabii ki işiniz çok zor oluyor." ifadelerini kullandı.

Takımın performansından duyduğu memnuniyeti dile getiren Pereira, bu maçta yaptıklarının yarısını diğer maçlarda, diğer takımlara karşı yapmış olmaları halinde daha iyi noktada olacaklarını anlattı. Pereira, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sadece savunmaya çekilmedik büyük bir takıma karşı, korku yoktu, uzun top oynama yoktu. Futbol oynamaya çalışan bir takım vardı. Zaten kazanmak için oynamanız gerektiğine inanıyorum, pozisyona girmeniz gerektiğine inanıyorum. Pozisyonlara girdik, gole çeviremedik. Tabii ki böyle bir maçta gole çeviremeyince de maçı kazanmak imkansız oldu."

AYRILIK SORUSUNA CEVAP

Geleceğine ve puan durumuna ilişkin eleştirilere de yanıt veren Pereira, kontratının sezon sonunda bittiğini hatırlattı.

Daha ligin başındayken sıralamaya bakılmasının doğru olmadığını ifade eden Pereira, şöyle konuştu:

"Geçen sene bu haftaya baktığımızda 14 puanımız vardı, şu anda 12 puanımız var. Küme düşme hattından 4 puan yukarıdayız, 10. sırayla aramızda da 3 puan var. Tabii ki mutlu olmayanlar varsa konuşabilirler benimle. Yüzde 100 iyi olmadığımızı kabul ediyorum ama ben başını öne eğip saklanacak, sorumluluktan kaçacak biri de değilim. Herhangi bir aksiyon istenirse konuşulabilir. Bugün 6-7 tane pozisyona girdik ve gol bulamadık. Hatta 2 tane topumuz kendi oyuncumuzdan döndü. Öz güvenimiz biraz düşük ama toparlanıyor diye düşünüyorum, çünkü önceki maçlardan daha iyiydik."

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