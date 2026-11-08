Çorum FK Fenerbahçe maçı şifresiz canlı yayın izle
Haber Tarihi: 08 Kasım 2026 15:04 -
Güncelleme Tarihi:
08 Kasım 2026 15:04
Çorum FK Fenerbahçe maçı şifresiz canlı yayın izle
Çorum FK Fenerbahçe maçı canlı bein sports 1 izle | beIN Sports 1'den canlı izlenebilecek olan Çorum FK Fenerbahçe maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Çorum FK Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Çorum FK Fenerbahçe maçı canlı yayın izleme detayları
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Arca Çorum FK ile karşılaşacak. Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
FENERBAHÇE, EMRE BELÖZOĞLU İLE İLK MAÇINDA
Ligde son 2 maçını kaybeden sarı-lacivertliler, teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayırmıştı. Yardımcı antrenör Dirk Kuyt yönetiminde hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere'nin Liverpool takımını yenerek kötü gidişe dur diyen Fenerbahçe, Çorum FK'yi de mağlup ederek milli araya moralli girmeyi hedefliyor.
ÇORUM - FENERBAHÇE: TARİHTE İLK MAÇ
Sarı-lacivertliler, tarihinde ilk kez Çorum FK ile resmi bir müsabakada karşı karşıya gelecek. Ligde iki takım da 5'er galibiyet, 1'er beraberlik ve 4'er mağlubiyetle 16'şar puana sahip.
MUHTEMEL 11'LER
Çorum FK: Marcos Felipe, Penetra, Çağlar Söyüncü, Smolcic, Borza, Ramadani, Berat Özdemir, Cengiz Ünder, Diomande, Kyziridis, Ramirez.
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu, sarı-lacivertlilerin başında ilk maçına çıkacak. İsmail Kartal'ın görevinden ayrılmasıyla Fenerbahçe'nin başına geçen genç teknik adam, yaklaşık 5,5 yıl aranın ardından yeniden sarı-lacivertli takımı yönetecek. Fenerbahçe ile 1,5 yıllık anlaşma sağlayan 46 yaşındaki çalıştırıcı, 2020-2021 sezonunda Erol Bulut'un teknik direktörlük görevinden ayrılmasının ardından takımın başına geçmişti. Söz konusu süreçte sarı-lacivertli ekiple 10 maça çıkan Belözoğlu, 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşamıştı. Fenerbahçe'de son maçına 15 Mayıs 2021 tarihinde Kayseri deplasmanında çıkan Belözoğlu, 2001 gün sonra yeniden kulübedeki yerini alacak.
FENERBAHÇE'NİN EKSİKLERİ
Fenerbahçe, Çorum FK deplasmanında 3 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde cezalı Archie Brown ile sakatlığı süren Marco Asensio, zorlu müsabakada forma giyemeyecek. Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan ancak henüz takımla çalışmalara başlamayan Nathan Ake de kadroda yer almıyor.
ÇORUM'DA İKİ EKSİK
Kırmızı-siyahlı ekipte sakatlığı devam eden Fredy ile kart cezalısı Gökhan Sazdağı, bu maçta forma giyemeyecek.
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