VakıfBank Sultanlar Ligi'ne 8'de 8 ile başladı!

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında VakıfBank, deplasmanda Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-0 yendi.
VakıfBank, bu sonuçla Vodafone Sultanlar Ligi'nde oynadığı 8 maçın tamamını kazanarak sezona 8'de 8 ile başladı ve namağlup serisini sürdürdü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Salon: Cengiz Göllü
Hakemler: Adem Türkmen, Asiye Tuzkan
Nilüfer Belediyespor Eker: Begüm Kaçmaz, Buse Ünal Pehlivan, Cajic, Ecenur Aksoy, Ghani, Ramos (Helin Kayıkçı, Merve İzbilir, Öykü Saruhan, Damla Beyazıtlı, Nisanur Yılmaz, Gorecka, Sıla Zeynep Yaşar)
VakıfBank: Deniz Uyanık, Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Brancuska, Cazaute (Aylin Sarıoğlu Acar, Berka Buse Özden, Aylin Uysalcan, Naz Aydemir Akyol, Ivanovic, Maglio)
Setler: 18-25, 22-25, 14-25
Süre: 73 dakika
VakıfBank, bu sonuçla Vodafone Sultanlar Ligi'nde oynadığı 8 maçın tamamını kazanarak sezona 8'de 8 ile başladı ve namağlup serisini sürdürdü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Salon: Cengiz Göllü
Hakemler: Adem Türkmen, Asiye Tuzkan
Nilüfer Belediyespor Eker: Begüm Kaçmaz, Buse Ünal Pehlivan, Cajic, Ecenur Aksoy, Ghani, Ramos (Helin Kayıkçı, Merve İzbilir, Öykü Saruhan, Damla Beyazıtlı, Nisanur Yılmaz, Gorecka, Sıla Zeynep Yaşar)
VakıfBank: Deniz Uyanık, Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Brancuska, Cazaute (Aylin Sarıoğlu Acar, Berka Buse Özden, Aylin Uysalcan, Naz Aydemir Akyol, Ivanovic, Maglio)
Setler: 18-25, 22-25, 14-25
Süre: 73 dakika
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