Bugün
BİTTİ
Arca Çorum
0
Fenerbahçe
5
Bugün
BİTTİ
Alanyaspor
0
Trabzonspor
2
Bugün
BİTTİ
Beşiktaş
3
Gençlerbirliği
0
Bugün
BİTTİ
Rizespor
2
Erzurumspor
1
Bugün
BİTTİ
Bandırmaspor
0
Karagümrük
4
Bugün
BİTTİ
Ümraniye
2
Kayserispor
1
Bugün
BİTTİ
Boluspor
1
Bodrum FK
2
Bugün
BİTTİ
Mardin 1969 Spor
1
Batman Petrolspor
1
Bugün
BİTTİ
FC Köln
1
Leverkusen
2
Bugün
BİTTİ
Brighton
2
Brentford
0
Bugün
BİTTİ
C.Palace
1
Liverpool
3
Bugün
BİTTİ
Ipswich Town
1
Bournemouth
2
Bugün
BİTTİ
Sunderland
1
Chelsea
0
Bugün
BİTTİ
M. United
4
Aston Villa
4
CANLI
30'
Atletico Madrid
1
Barcelona
0
Bugün
BİTTİ
SSC Napoli
1
Lazio
1
Bugün
BİTTİ
Genoa
1
AC Milan
2
Bugün
BİTTİ
Monza
0
Atalanta
1
Bugün
BİTTİ
Inter
2
Como
0
CANLI
43'
Fiorentina
1
Juventus
1
Bugün
BİTTİ
Brest
2
Lyon
0
Bugün
BİTTİ
Le Mans
1
AS Monaco
1
CANLI
45'
Lens
1
Marsilya
1

Nahit Eren'den Galatasaray için açıklama

Amedspor Başkanı Nahit Eren, Galatasaray'ın paylaşımının ardından sarı-kırmızılılar ile görüştüğünü söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 08 Kasım 2026 23:09
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Nahit Eren'den Galatasaray için açıklama
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Amedspor Başkanı Nahit Eren, HT Spor'a açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Eren, Galatasaray'ın maç sonu yaptığı paylaşımın ardından sarı-kırmızılılar ile görüştüklerini söyledi.

Nahit Eren, "Galatasaray Spor Kulübü yönetimiyle görüştük. Yapılan görüşmede, söz konusu paylaşımın kamuoyunda tartışıldığı şekilde bir anlam veya gönderme taşımadığı, Galatasaray Kulübü'nün böyle bir niyetle paylaşım yapmasının söz konusu dahi olamayacağı ifade edildi." dedi.

> Son 24 saatte izlenenlerden...
Tümü


"GALATASARAY'A İLETTİM"

Sözlerine devam eden Amedspor Başkanı Nahit Eren, "Konunun bu şekilde anlaşılmasından ve tartışılmasından duydukları rahatsızlığı dile getirerek, kulüplerinin niyetinden şüphe duyulmamasını özellikle vurguladılar. Kendilerine, niyetlerini açıklığa kavuşturmak amacıyla kurdukları temasın anlamlı ve değerli olduğunu ifade ettim. Galatasaray Spor Kulübü'nün bizimle doğrudan iletişime geçerek söz konusu paylaşımın amacına ve niyetine ilişkin yaptığı açıklamaları kıymetli bulduğumuzu ve bu konudaki beyanlarını esas aldığımızı ilettim." diye konuştu.

NELER YAŞANMIŞTI?

Galatasaray, Amedspor maçının ardından Barış Alper Yılmaz için özel tasarlanan forma için bir paylaşımda bulunmuş ve bu paylaşım, sosyal medyada tartışmalara neden olmuştu.

Galatasaray, daha sonra söz konusu paylaşımı silerek, "Futbolcumuz Barış Alper Yılmaz'a özel hazırlanan formanın tanıtım videosunda kullanılan altın renkli pelur kağıt görselinin farklı şekillerde yorumlanmasını üzüntüyle takip etmekteyiz. Söz konusu görsel, yalnızca ürünün özel ambalaj tasarımının bir parçası olup bunun dışında herhangi bir anlam veya mesaj taşımamaktadır." açıklaması yapmıştı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.