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Chelsea'ye Sunderland deplasmanında darbe!

Premier Lig'de Sunderland, Chelsea'yi Enzo Le Fee'nin penaltı golüyle 1-0 mağlup ederek galibiyet hasretini bitirdi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 08 Kasım 2026 18:49 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2026 19:01
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Chelsea'ye Sunderland deplasmanında darbe!
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İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında Sunderland, Stadium of Light'ta Chelsea'yi ağırladı. Ev sahibi ekip, mücadeleyi 1-0 kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Karşılaşmanın başında Sunderland'de Granit Xhaka sakatlandı. Kaptan, 4. dakikada yerini Jules Ahoka'ya bıraktı. Sunderland, 28. dakikada Brian Brobbey ile tehlike yarattı ancak Hollandalı futbolcunun dar açıdan şutu yan ağlarda kaldı. Brobbey'nin Levi Colwill'in müdahalesiyle yerde kalmasının ardından kazanılan penaltıda, 35. dakikada topun başına geçen Enzo Le Fee takımını öne geçirdi.

Chelsea Teknik Direktörü Xabi Alonso, ikinci yarıya Colwill'in yerine Estevao'yu alarak başladı. Londra ekibi beraberliği sağlayamadı ve Sunderland üç puanın sahibi oldu.

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SUNDERLAND'İN HASRETİ BİTTİ

Regis Le Bris yönetimindeki Sunderland, Premier Lig'de yedi maçlık galibiyet özlemine Chelsea karşısında son verdi. Son lig galibiyetini 30 Ağustos'ta Fulham karşısında alan ev sahibi ekip, ardından çıktığı yedi karşılaşmada iki beraberlik ve beş mağlubiyet yaşamıştı. Son olarak ligde Coventry'ye 3-1, Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb'e 2-0 kaybeden Sunderland, milli araya moral kazanarak girdi.

CHELSEA İSTİKRAR YAKALAYAMADI

Chelsea, Manchester United karşısında aldığı 2-0'lık galibiyetin devamını getiremedi. Bournemouth ve Everton galibiyetlerinin ardından Tottenham'a yenilen Londra temsilcisi, Manchester United karşısında toparlansa da Sunderland deplasmanında yeniden puan kaybetti. Xabi Alonso'nun ekibi, ligdeki son beş maçını üç galibiyet ve iki mağlubiyetle tamamladı.

PUAN DURUMU

Bu sonuçla Sunderland, 10 maç sonunda ikinci galibiyetini alarak puanını 8'e yükseltti ve ligde kalma mücadelesinde önemli bir adım attı. Sezonun dördüncü mağlubiyetini yaşayan Chelsea ise 16 puanda kaldı.

SIRADAKİ RAKİPLERİ

Milli aranın ardından iki takım da 21 Kasım'da sahaya çıkacak. Sunderland, Aston Villa deplasmanına konuk olurken Chelsea, Stamford Bridge'de Leeds United'ı ağırlayacak.

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