Fenerbahçe maçına saatler kala sakatlık açıklaması!

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek Arca Çorum FK, Berat Özdemir'in sakatlık yaşadığını duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Çorum temsilcisinin açıklaması şu şekilde:
"Futbolcumuz Berat Ayberk Özdemir'in yapılan muayene ve görüntüleme tetkikleri sonucunda sağ gastrocnemius kasında Grade 2B yaralanma tespit edilmiştir.
Futbolcumuzun tedavisine başlanmış olup sahalara dönüş süresinin 6–8 hafta olması öngörülmektedir.
Kamuoyunun bilgisine sunar, futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz."
"Futbolcumuz Berat Ayberk Özdemir'in yapılan muayene ve görüntüleme tetkikleri sonucunda sağ gastrocnemius kasında Grade 2B yaralanma tespit edilmiştir.
Futbolcumuzun tedavisine başlanmış olup sahalara dönüş süresinin 6–8 hafta olması öngörülmektedir.
Kamuoyunun bilgisine sunar, futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz."
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