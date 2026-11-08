Ümraniyespor'dan Kayserispor'a çelme!

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Ümraniyespor ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Ümraniye Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.
Ümraniyespor'a galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Tomislav Glumac ve 74. dakikada Cebio Soukou kaydetti. Kayserispor'un tek golü ise 90+2. dakikada penaltıdan Florent Hasani ile geldi.
KAYSERİSPOR'UN 9 MAÇLIK SERİSİ BİTTİ
Bu sonuçla birlikte Kayserispor'un 9 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. Bu sezon ligdeki ikinci mağlubiyetini alan sarı-kırmızılı ekip, 30 puanda kaldı ve liderlik koltuğuna oturma fırsatını kaçırdı. Bursaspor, 32 puanla zirvedeki yerini korudu.
ÜMRANİYESPOR 6 MAÇTIR KAYBETMİYOR
Yenilmezlik serisini 6 maça çıkaran Ümraniyespor, bir maç eksiğine rağmen puanını 17'ye yükseltti ve 12. sıraya yerleşti.
GELECEK HAFTA RAKİPLERİ
Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Ümraniyespor, 20 Kasım Cuma günü saat 20.00'de deplasmanda Iğdır FK ile karşılaşacak. Kayserispor ise 21 Kasım Cumartesi günü saat 16.00'da sahasında Sarıyer'i konuk edecek.
Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir
Hakemler: Muhammet Alperen Çopur, Ömer Lütfü Aydın, Buğra Can Semercioğlu
Eminevim Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım, Mustafa Kartal, Glumac, Yunus Emre Gedik, Hostikka (Dk. 90+3 Mustafa Eser), Serkan Göksu, Djokanovic, Kosoko (Dk. 58 Tunahan Taşçı), Blanco (Dk. 90+3 Ali Yaşar), Soukou (Dk. 87 Melih Bostan)
Metro Holding Kayserispor: Gökhan Değirmenci, Murat Uçar (Dk. 46 Cenk Şen), Semih Güler, Tabidze, Radu (Dk. 75 Ensar Kemaloğlu), Murat Cem Akpınar (Dk. 46 Benhur Keser), Görkem Sağlam, Hasani, Seferi (Dk. 69 Oğulcan Çağlayan), Camara (Dk. 82 Dulca), Moreno
Goller: Dk. 40 Glumac, Dk. 74 Soukou (Penaltıdan) (Eminevim Ümraniyespor), Dk. 90+2 Hasani (Penaltıdan) (Metro Holding Kayserispor)
Sarı kartlar: Dk. 35 Murat Cem Akpınar, Dk. 73 Tabidze, Dk. 87 Dulca, Dk. 88 Semih Güler (Metro Holding Kayserispor), Dk. 66 Hostikka, Dk. 90 Serkan Göksu, Dk. 90+5 Yunus Emre Gedik (Eminevim Ümraniyespor)
Ümraniyespor'a galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Tomislav Glumac ve 74. dakikada Cebio Soukou kaydetti. Kayserispor'un tek golü ise 90+2. dakikada penaltıdan Florent Hasani ile geldi.
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KAYSERİSPOR'UN 9 MAÇLIK SERİSİ BİTTİ
Bu sonuçla birlikte Kayserispor'un 9 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. Bu sezon ligdeki ikinci mağlubiyetini alan sarı-kırmızılı ekip, 30 puanda kaldı ve liderlik koltuğuna oturma fırsatını kaçırdı. Bursaspor, 32 puanla zirvedeki yerini korudu.
ÜMRANİYESPOR 6 MAÇTIR KAYBETMİYOR
Yenilmezlik serisini 6 maça çıkaran Ümraniyespor, bir maç eksiğine rağmen puanını 17'ye yükseltti ve 12. sıraya yerleşti.
GELECEK HAFTA RAKİPLERİ
Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Ümraniyespor, 20 Kasım Cuma günü saat 20.00'de deplasmanda Iğdır FK ile karşılaşacak. Kayserispor ise 21 Kasım Cumartesi günü saat 16.00'da sahasında Sarıyer'i konuk edecek.
Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir
Hakemler: Muhammet Alperen Çopur, Ömer Lütfü Aydın, Buğra Can Semercioğlu
Eminevim Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım, Mustafa Kartal, Glumac, Yunus Emre Gedik, Hostikka (Dk. 90+3 Mustafa Eser), Serkan Göksu, Djokanovic, Kosoko (Dk. 58 Tunahan Taşçı), Blanco (Dk. 90+3 Ali Yaşar), Soukou (Dk. 87 Melih Bostan)
Metro Holding Kayserispor: Gökhan Değirmenci, Murat Uçar (Dk. 46 Cenk Şen), Semih Güler, Tabidze, Radu (Dk. 75 Ensar Kemaloğlu), Murat Cem Akpınar (Dk. 46 Benhur Keser), Görkem Sağlam, Hasani, Seferi (Dk. 69 Oğulcan Çağlayan), Camara (Dk. 82 Dulca), Moreno
Goller: Dk. 40 Glumac, Dk. 74 Soukou (Penaltıdan) (Eminevim Ümraniyespor), Dk. 90+2 Hasani (Penaltıdan) (Metro Holding Kayserispor)
Sarı kartlar: Dk. 35 Murat Cem Akpınar, Dk. 73 Tabidze, Dk. 87 Dulca, Dk. 88 Semih Güler (Metro Holding Kayserispor), Dk. 66 Hostikka, Dk. 90 Serkan Göksu, Dk. 90+5 Yunus Emre Gedik (Eminevim Ümraniyespor)