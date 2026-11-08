Bugün
BİTTİ
Arca Çorum
0
Fenerbahçe
5
CANLI
10'
Alanyaspor
0
Trabzonspor
0
Bugün
21:00
Beşiktaş
Gençlerbirliği
Bugün
BİTTİ
Rizespor
2
Erzurumspor
1
Bugün
BİTTİ
Bandırmaspor
0
Karagümrük
4
Bugün
BİTTİ
Ümraniye
2
Kayserispor
1
Bugün
BİTTİ
Boluspor
1
Bodrum FK
2
Bugün
19:00
Mardin 1969 Spor
Batman Petrolspor
CANLI
52'
FC Köln
0
Leverkusen
1
CANLI
79'
Brighton
2
Brentford
0
CANLI
79'
C.Palace
0
Liverpool
2
CANLI
83'
Ipswich Town
1
Bournemouth
2
CANLI
76'
Sunderland
1
Chelsea
0
Bugün
19:30
M. United
Aston Villa
Bugün
23:00
Atletico Madrid
Barcelona
Bugün
BİTTİ
SSC Napoli
1
Lazio
1
CANLI
80'
Genoa
0
AC Milan
2
CANLI
81'
Monza
0
Atalanta
1
Bugün
20:00
Inter
Como
Bugün
22:45
Fiorentina
Juventus
Bugün
19:15
Brest
Lyon
Bugün
19:15
Le Mans
AS Monaco
Bugün
22:45
Lens
Marsilya

Ümraniyespor'dan Kayserispor'a çelme!

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Ümraniyespor, sahasında Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. Kayserispor'un 9 maçlık yenilmezlik serisi sona ererken zirveye çıkma fırsatı da kaçtı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 08 Kasım 2026 17:56 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2026 18:22
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Ümraniyespor'dan Kayserispor'a çelme!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Ümraniyespor ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Ümraniye Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Ümraniyespor'a galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Tomislav Glumac ve 74. dakikada Cebio Soukou kaydetti. Kayserispor'un tek golü ise 90+2. dakikada penaltıdan Florent Hasani ile geldi.

> Son 24 saatte izlenenlerden...
Tümü


KAYSERİSPOR'UN 9 MAÇLIK SERİSİ BİTTİ

Bu sonuçla birlikte Kayserispor'un 9 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. Bu sezon ligdeki ikinci mağlubiyetini alan sarı-kırmızılı ekip, 30 puanda kaldı ve liderlik koltuğuna oturma fırsatını kaçırdı. Bursaspor, 32 puanla zirvedeki yerini korudu.

ÜMRANİYESPOR 6 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Yenilmezlik serisini 6 maça çıkaran Ümraniyespor, bir maç eksiğine rağmen puanını 17'ye yükseltti ve 12. sıraya yerleşti.

GELECEK HAFTA RAKİPLERİ

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Ümraniyespor, 20 Kasım Cuma günü saat 20.00'de deplasmanda Iğdır FK ile karşılaşacak. Kayserispor ise 21 Kasım Cumartesi günü saat 16.00'da sahasında Sarıyer'i konuk edecek.

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir
Hakemler: Muhammet Alperen Çopur, Ömer Lütfü Aydın, Buğra Can Semercioğlu
Eminevim Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım, Mustafa Kartal, Glumac, Yunus Emre Gedik, Hostikka (Dk. 90+3 Mustafa Eser), Serkan Göksu, Djokanovic, Kosoko (Dk. 58 Tunahan Taşçı), Blanco (Dk. 90+3 Ali Yaşar), Soukou (Dk. 87 Melih Bostan)
Metro Holding Kayserispor: Gökhan Değirmenci, Murat Uçar (Dk. 46 Cenk Şen), Semih Güler, Tabidze, Radu (Dk. 75 Ensar Kemaloğlu), Murat Cem Akpınar (Dk. 46 Benhur Keser), Görkem Sağlam, Hasani, Seferi (Dk. 69 Oğulcan Çağlayan), Camara (Dk. 82 Dulca), Moreno
Goller: Dk. 40 Glumac, Dk. 74 Soukou (Penaltıdan) (Eminevim Ümraniyespor), Dk. 90+2 Hasani (Penaltıdan) (Metro Holding Kayserispor)
Sarı kartlar: Dk. 35 Murat Cem Akpınar, Dk. 73 Tabidze, Dk. 87 Dulca, Dk. 88 Semih Güler (Metro Holding Kayserispor), Dk. 66 Hostikka, Dk. 90 Serkan Göksu, Dk. 90+5 Yunus Emre Gedik (Eminevim Ümraniyespor)

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.