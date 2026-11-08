Galatasaray'ın gol sevinci dünya gündeminde!

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray sahasında Amedspor'u Rafael Leao, Lafont (kendi kalesine), Aleksey Batrakov ve Barış Alper Yılmaz'ın golleriyle 4-3 yendi. Sarı kırmızılılar puanını 28 yaparak liderliğini sürdürdü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Galatasaray'da Rafael Leao'nun attığı golde futbolcular, hafta içinde gece kulübünden kaçan Ismail Jakobs'u taklit etti. Gol sevincine Jakobs da katıldı. Galatasaraylı futbolcuların bu sevinci dünya çapında popüler oldu. Yapılan paylaşımlar:
Actu Foot: "Galatasaray oyuncuları birkaç gün önce gece kulübünden çıkarken yakalanan Ismail Jakobs'u taklit ederek kutlama yaptı. Jakobs da bu sevince katıldı."
ESPN: "Rafael Leao kutlama yapmak için takım arkadaşlarını yanına çağırdı ve formalarıyla başlarını kapattılar. Kutlamanın bir yolu."
Kolombiya'da yayın yapan Juez Central: "Galatasaray'da Ismail Jakobs hafta içi diskodan çıkarken yakalandı. Yüzünü gizledi ve olay patlak verdi. Hafta sonu Leao gol attı ve öyle kutladılar."
EuroFoot: "Galatasaray savunma oyuncusu İsmail Jakobs, birkaç gün önce bir gece kulübünden ayrılırken yüzünü medyadan sakladı. Rafael Leao gol attıktan sonra, takım gol sevincinde Jakobs'u taklit etti."
Le Meilleur du Football: "Bu hafta, Galatasaray'ın defans oyuncusu İsmail Jakobs, bir gece kulübünden ayrılırken medyanın fotoğraf çekmemesi için yüzünü kapattı. Bu akşam, Rafael Leao'nun golünden sonra tüm takım arkadaşları gol sevincinde Jakobs'u taklit etti."
Actu Foot: "Galatasaray oyuncuları birkaç gün önce gece kulübünden çıkarken yakalanan Ismail Jakobs'u taklit ederek kutlama yaptı. Jakobs da bu sevince katıldı."
ESPN: "Rafael Leao kutlama yapmak için takım arkadaşlarını yanına çağırdı ve formalarıyla başlarını kapattılar. Kutlamanın bir yolu."
Kolombiya'da yayın yapan Juez Central: "Galatasaray'da Ismail Jakobs hafta içi diskodan çıkarken yakalandı. Yüzünü gizledi ve olay patlak verdi. Hafta sonu Leao gol attı ve öyle kutladılar."
EuroFoot: "Galatasaray savunma oyuncusu İsmail Jakobs, birkaç gün önce bir gece kulübünden ayrılırken yüzünü medyadan sakladı. Rafael Leao gol attıktan sonra, takım gol sevincinde Jakobs'u taklit etti."
Le Meilleur du Football: "Bu hafta, Galatasaray'ın defans oyuncusu İsmail Jakobs, bir gece kulübünden ayrılırken medyanın fotoğraf çekmemesi için yüzünü kapattı. Bu akşam, Rafael Leao'nun golünden sonra tüm takım arkadaşları gol sevincinde Jakobs'u taklit etti."