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Galatasaray'da sakatlık: Rafael Leao!

Galatasaray forması giyen Rafael Leao, Amedspor maçında sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 07 Kasım 2026 20:16 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2026 20:17
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Galatasaray'da sakatlık: Rafael Leao!
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Süper Lig'de sahasında Amedspor ile karşılaşan Galatasaray'da bir sakatlık yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılılarda maça ilk 11'de başlayan Rafael Leao, ikinci yarıya çıktı ancak 47. dakikada sakatlığı nedeniyle kulübeye geldi. Kulübeye gelen Rafael Leao, oyuna devam edemedi.

Galatasaray'da sakatlanan Rafael Leao yerine 50. dakikada Deniz Gül oyuna dahil oldu.



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