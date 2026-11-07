Galatasaray'da sakatlık: Rafael Leao!

Süper Lig'de sahasında Amedspor ile karşılaşan Galatasaray'da bir sakatlık yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılılarda maça ilk 11'de başlayan Rafael Leao, ikinci yarıya çıktı ancak 47. dakikada sakatlığı nedeniyle kulübeye geldi. Kulübeye gelen Rafael Leao, oyuna devam edemedi.
Galatasaray'da sakatlanan Rafael Leao yerine 50. dakikada Deniz Gül oyuna dahil oldu.
Galatasaray'da sakatlanan Rafael Leao yerine 50. dakikada Deniz Gül oyuna dahil oldu.
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