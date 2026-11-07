İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında Fulham, sahasında Newcastle United'ı ağırladı. Craven Cottage'deki maç 1-1 tamamlandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Newcastle United, 80. dakikada Jacob Murphy ile 1-0 öne geçti. Fulham, bu gole 83. dakikada Rodrigo Muniz ile cevap verdi.
Bu sonucun ardından Fulham 10, Newcastle United 12 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki haftasında Fulham, sahasında Bournemouth'u ağırlayacak. Newcastle United, sahasında Arsenal ile karşı karşıya gelecek.
Bu sonucun ardından Fulham 10, Newcastle United 12 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki haftasında Fulham, sahasında Bournemouth'u ağırlayacak. Newcastle United, sahasında Arsenal ile karşı karşıya gelecek.
> Son 24 saatte izlenenlerden...Tümü