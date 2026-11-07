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Fulham - Newcastle maçında beraberlik!

İngiltere Premier Lig'de Fulham ile Newcastle United arasındaki maç 1-1 tamamlandı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 07 Kasım 2026 19:57
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Fulham - Newcastle maçında beraberlik!
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İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında Fulham, sahasında Newcastle United'ı ağırladı. Craven Cottage'deki maç 1-1 tamamlandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Newcastle United, 80. dakikada Jacob Murphy ile 1-0 öne geçti. Fulham, bu gole 83. dakikada Rodrigo Muniz ile cevap verdi.

Bu sonucun ardından Fulham 10, Newcastle United 12 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Fulham, sahasında Bournemouth'u ağırlayacak. Newcastle United, sahasında Arsenal ile karşı karşıya gelecek.



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