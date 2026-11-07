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İlhan Palut: "Kaybettik! Daha kötü oldu"

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Samsunspor mağlubiyeti sonrası konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 07 Kasım 2026 19:41
Haber: AA, Fotoğraf: AA
İlhan Palut: 'Kaybettik! Daha kötü oldu'
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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Samsunspor'a 1-0 yenilen TÜMOSAN Konyaspor'un teknik direktörü İlhan Palut, "Kaybettik, kötüydü, çok kötü oldu, belki daha da kötü olduğunu söyleyeyim." dedi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Palut, karşılaşmanın oynandığı Yeni 19 Mayıs Stadı'nda düzenlediği basın toplantısında, karşılaşmaya iyi başladıklarını dile getirdi.

Son derece kritik bir maç oynadıklarını belirten Palut, "İyi başladık maça. Özellikle 20. dakikaya kadar işler istediğimiz gibi gitti. Sonra 20 ile 40 arası inanılmaz top kayıpları yaptık. Yani akıl almaz top kayıpları. Her topu 1-2 pasta maalesef kaybettik ve Samsunspor o ara oyunu domine etti. Rakibimiz daha iyi oynuyordu ama hiç yemememiz gereken bir golü yedik. Avantajdan dezavantajlı bir duruma düştük savunmada, gol pozisyonunda. İkinci yarının başında istediğimiz reaksiyonu veremedik ama 60'tan sonra biz de çok gol aradık. Oyuncular çabaladı, uğraştılar, pozisyonlar da oldu, atmamız gerekirdi." ifadelerini kullandı.

> Son 24 saatte izlenenlerden...
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İlhan Palut, üretkenlikte iyi olmadıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti.

"Son 30 dakika en azından bir reaksiyon vardı. Ama kaybettik, kötüydü, çok kötü oldu, belki daha da kötü olduğunu söyleyeyim. Mini bir değerlendirme yaptık. Bir süreç yok artık gerçekten değerlendirilmeye ihtiyacı olan bir negatifliğin içerisindeyiz. Sağlıklı düşünelim. Enerji noktasında, çalışma noktasında, çırpınma noktasında, pes etmeme noktasında tereddüdü olan bir antrenör değilim ama kötü gidişe hem çok üzülüyorum hem de görmezden gelemiyorum. Her yer için böyle, Konya için biraz daha önemli ve daha çok üzüyor açıkçası. 30 dakika hariç iyi bir maç değildi. Samsunspor'u tebrik ediyorum. Konyaspor içinse tek bir kelime lazım, teknik, taktik önemli değil silkelenmek lazım. Yani istediklerini yapamasan bile inanılmaz mücadeleyle ekmeğini taştan çıkartmak lazım."

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