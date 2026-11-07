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Furkan Soyalp: "Vazgeçmedik, pes etmedik"

Amed Sportif Faaliyetler'in Galatasaray'a 4-3 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından Furkan Soyalp açıklamalarda bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 07 Kasım 2026 21:38
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Furkan Soyalp: 'Vazgeçmedik, pes etmedik'
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Amed Sportif Faaliyetler'in deplasmanda Galatasaray'a 4-3 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından Furkan Soyalp, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Takımının performansını değerlendiren Soyalp, mağlubiyete rağmen ortaya koydukları mücadeleye dikkat çekti.

"GEÇİŞ OYUNUNDAN GOL YEDİK!"

Karşılaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Furkan Soyalp, şu ifadeleri kullandı:

"Açıkçası mağlubiyetten sonra gelip konuşmak kolay olmuyor ama takım olarak beklentimiz yükseldi. Geçiş oyunu planlamıştık, geçiş oyunundan gol yedik."

"MİLLİ ARAYI İYİ DEĞERLENDİRECEĞİZ!"

Süper Lig'de yeni bir takım olduklarını hatırlatan Soyalp, gelişimlerini sürdürmeleri gerektiğini belirtti.

"Ligde yeni bir takımız. Daha iyi olacağımız aşikâr. Daha iyi olacağız, bunun için çalışacağız ve milli arayı iyi değerlendireceğiz."

"KADRO DEĞERİ OLARAK BELKİ 10 KAT FAZLA BİR TAKIMLA OYNADIK!"

Galatasaray karşısındaki mücadelelerini değerlendiren Furkan Soyalp, rakiplerinin kadro değerine de dikkat çekti.

"Kadro değeri olarak belki 10 kat fazla bir takımla oynadık ama çok üst düzey mücadele verdik. Vazgeçmedik, pes etmedik."

"VAZGEÇMEDİK, PES ETMEDİK!"

Devre arasında yaptıkları konuşmaya da değinen Amed Sportif Faaliyetler'in futbolcusu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Devre arasında konuştuğumuz tek şey, oyun planına sadık kalmak ve mücadeleyi bırakmamaktı. Bunu artıracağız. Daha iyi işler yapacağız. Umarım çok iyi olur."



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