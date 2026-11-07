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Fenerbahçe Medicana, Gebze'nin serisini bitirdi!

SMS Grup Efeler Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe Medicana, sahasında Gebze Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 07 Kasım 2026 21:22
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe Medicana, Gebze'nin serisini bitirdi!
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SMS Grup Efeler Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe Medicana, sahasında konuk ettiği Gebze Belediyespor'u 3-1 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İstanbul'daki Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmada sarı-lacivertli ekip, rakibine bu sezon ligdeki ilk mağlubiyetini yaşattı.

FENERBAHÇE MEDICANA'DAN 3-1'LİK GALİBİYET!

Karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe Medicana, ilk seti 25-21 kazanarak 1-0 öne geçti.

İkinci sette toparlanan Gebze Belediyespor, çekişmeli geçen bölümü 26-24 kazanarak durumu 1-1'e getirdi.

Üçüncü sette yeniden üstünlüğü ele geçiren sarı-lacivertliler, 25-23'lük skorla setlerde 2-1 öne geçti.

Fenerbahçe Medicana, mücadeleyi 3-1 kazanarak haftayı galibiyetle tamamladı.

GEBZE BELEDİYESPOR'UN YENİLMEZLİĞİ SONA ERDİ!

Fenerbahçe Medicana karşısında sahadan mağlubiyetle ayrılan Gebze Belediyespor, SMS Grup Efeler Ligi'nde bu sezon ilk kez kaybetti.

Sarı-lacivertliler ise sahasında aldığı galibiyetle rakibinin yenilmezlik serisini sona erdirdi.



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