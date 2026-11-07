Fenerbahçe Medicana, Gebze'nin serisini bitirdi!

SMS Grup Efeler Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe Medicana, sahasında konuk ettiği Gebze Belediyespor'u 3-1 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İstanbul'daki Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmada sarı-lacivertli ekip, rakibine bu sezon ligdeki ilk mağlubiyetini yaşattı.
FENERBAHÇE MEDICANA'DAN 3-1'LİK GALİBİYET!
Karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe Medicana, ilk seti 25-21 kazanarak 1-0 öne geçti.
İkinci sette toparlanan Gebze Belediyespor, çekişmeli geçen bölümü 26-24 kazanarak durumu 1-1'e getirdi.
Üçüncü sette yeniden üstünlüğü ele geçiren sarı-lacivertliler, 25-23'lük skorla setlerde 2-1 öne geçti.
Fenerbahçe Medicana, mücadeleyi 3-1 kazanarak haftayı galibiyetle tamamladı.
GEBZE BELEDİYESPOR'UN YENİLMEZLİĞİ SONA ERDİ!
Fenerbahçe Medicana karşısında sahadan mağlubiyetle ayrılan Gebze Belediyespor, SMS Grup Efeler Ligi'nde bu sezon ilk kez kaybetti.
Sarı-lacivertliler ise sahasında aldığı galibiyetle rakibinin yenilmezlik serisini sona erdirdi.
FENERBAHÇE MEDICANA'DAN 3-1'LİK GALİBİYET!
Karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe Medicana, ilk seti 25-21 kazanarak 1-0 öne geçti.
İkinci sette toparlanan Gebze Belediyespor, çekişmeli geçen bölümü 26-24 kazanarak durumu 1-1'e getirdi.
Üçüncü sette yeniden üstünlüğü ele geçiren sarı-lacivertliler, 25-23'lük skorla setlerde 2-1 öne geçti.
Fenerbahçe Medicana, mücadeleyi 3-1 kazanarak haftayı galibiyetle tamamladı.
GEBZE BELEDİYESPOR'UN YENİLMEZLİĞİ SONA ERDİ!
Fenerbahçe Medicana karşısında sahadan mağlubiyetle ayrılan Gebze Belediyespor, SMS Grup Efeler Ligi'nde bu sezon ilk kez kaybetti.
Sarı-lacivertliler ise sahasında aldığı galibiyetle rakibinin yenilmezlik serisini sona erdirdi.
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