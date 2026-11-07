A Milli Erkek Basketbol Takımı kaptanı Cedi Osman, ameliyat edildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Türkiye Basketbol Federasyonu olarak milli oyuncumuz Cedi Osman'a geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." denildi.
Artroskopik menisküs tamir operasyonu geçiren tecrübeli oyuncunun tedavisine devam edildiği aktarıldı.
Artroskopik menisküs tamir operasyonu geçiren tecrübeli oyuncunun tedavisine devam edildiği aktarıldı.
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