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Hull City, Arsenal'e direnemedi; hasret 8 maça çıktı

Premier Lig'de Arsenal'e deplasmanda 1-0 yenilen Hull City'nin galibiyet hasreti sekiz maça çıktı. Ev sahibi ekibe üç puanı Martin Odegaard getirdi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 07 Kasım 2026 19:55
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Hull City, Arsenal'e direnemedi; hasret 8 maça çıktı
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İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında Arsenal, Emirates Stadı'nda Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'yi ağırladı. Londra ekibi, uzun süre kilidi açmakta zorlandığı karşılaşmayı 1-0 kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İlk yarısı golsüz tamamlanan mücadelenin tek golünü, 72. dakikada Martin Odegaard kaydetti.

ARSENAL'İN İMDADINA ODEGAARD YETİŞTİ

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Topa daha fazla sahip olan Arsenal, Hull City savunmasını aşmak için sabırla fırsat aradı. Konuk ekip ise kaleci Konstantinos Tzolakis'in de katkısıyla karşılaşmanın büyük bölümünde skoru dengede tuttu.

Arsenal'in beklediği gol ikinci yarının son bölümünde geldi. Noni Madueke'nin şutunda Tzolakis'ten dönen topu takip eden Odegaard, kalecinin üzerinden yaptığı vuruşla takımını öne geçirdi.

Hull City, kalan sürede beraberliği sağlayamayınca Londra deplasmanından puansız ayrıldı.

HULL CITY'NİN GALİBİYET HASRETİ SEKİZ MAÇA ÇIKTI

Sergej Jakirovic yönetimindeki Hull City'nin ligdeki kazanamama serisi Arsenal karşısında da devam etti. Son galibiyetini 29 Ağustos'ta Coventry deplasmanında 1-0'lık skorla alan Hull, ardından çıktığı sekiz lig maçında beş beraberlik ve üç yenilgi yaşadı. Bu süreçte yalnızca beş puan toplayabilen ekip, üst sıralara yaklaşma fırsatlarını değerlendiremedi.

İKİ MAÇ SONRA YENİLDİ

Arsenal deplasmanına Brentford ile 1-1, Ipswich Town ile 2-2 berabere kalarak gelen Hull City, iki maçlık yenilmezlik serisinin ardından mağlubiyetle tanıştı. Son yenilgisini 17 Ekim'de Fulham karşısında yaşayan Hull, iki karşılaşmalık aranın ardından yeniden sahadan puansız ayrıldı.

ARSENAL ZİRVEDE, HULL 11 PUANDA

Bu sonuçla Arsenal puanını 27'ye yükselterek liderliğini sürdürdü. Hull City ise 11 puanda kaldı ve mevcut tabloda 13. sırada yer aldı.

Milli aranın ardından Arsenal, 21 Kasım'da Newcastle United deplasmanına çıkacak. Hull City ise 22 Kasım'da Brighton'ı konuk edecek.

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