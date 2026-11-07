Barış Alper Yılmaz'dan sezonun ikinci golü!

Galatasaray'ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz, Amed Sportif Faaliyetler karşısında attığı golle bu sezon ikinci kez fileleri havalandırdı. 80. dakikada skoru 4-2'ye getiren yıldız oyuncu, Süper Lig'deki ikinci golünü kaydetti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Galatasaray'ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz, Amed Sportif Faaliyetler karşısında attığı golle bu sezon resmi maçlardaki ikinci gol sevincini yaşadı.
Sarı-kırmızılıların 4-3 kazandığı karşılaşmanın 80. dakikasında fileleri havalandıran Barış Alper, takımını 4-2 öne geçirdi.
BARIŞ ALPER YILMAZ'DAN İKİNCİ GOL!
Bu sezon Süper Lig'de 10. kez sahaya çıkan milli futbolcu, Amed Sportif Faaliyetler karşısında attığı golle ligdeki gol sayısını 2'ye yükseltti.
Barış Alper Yılmaz, böylece bu sezon resmi karşılaşmalarda ikinci kez skor katkısı sağladı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE HENÜZ GOLÜ YOK!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 4 karşılaşmada görev alan Barış Alper Yılmaz, Avrupa'da henüz gol sevinci yaşayamadı.
Milli futbolcu, Süper Lig'de ise Amed Sportif Faaliyetler karşısında kaydettiği golle ikinci kez rakip fileleri havalandırmış oldu.
Sarı-kırmızılıların 4-3 kazandığı karşılaşmanın 80. dakikasında fileleri havalandıran Barış Alper, takımını 4-2 öne geçirdi.
BARIŞ ALPER YILMAZ'DAN İKİNCİ GOL!
Bu sezon Süper Lig'de 10. kez sahaya çıkan milli futbolcu, Amed Sportif Faaliyetler karşısında attığı golle ligdeki gol sayısını 2'ye yükseltti.
Barış Alper Yılmaz, böylece bu sezon resmi karşılaşmalarda ikinci kez skor katkısı sağladı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE HENÜZ GOLÜ YOK!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 4 karşılaşmada görev alan Barış Alper Yılmaz, Avrupa'da henüz gol sevinci yaşayamadı.
Milli futbolcu, Süper Lig'de ise Amed Sportif Faaliyetler karşısında kaydettiği golle ikinci kez rakip fileleri havalandırmış oldu.
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