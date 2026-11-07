Gabriel Sara: 'Hatalarımıza dikkat etmeliyiz'

Galatasaray forması giyen Gabriel Sara, ligdeki Amedspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Brezilyalı orta saha oyuncusu, "Açıkçası iyi bir maç oldu. İlk yarı daha iyiydi. Galip gelmek iyi bir şey. 90. dakikada gol yemek olmaz. Hatalarımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Bu şekilde hücum edersek şampiyonluk için en büyük aday oluruz." dedi.
Galatasaray'da 100 maçı geride bırakan ve Amedspor maçı öncesi plaket alan Sara, bu konuyla ilgili, "100 maç çok. Zaman nasıl akıp gidiyor fark edemiyorsunuz. Galatasaray'da olduğum için çok mutluyum. Umarım Galatasaray'da daha birçok maça çıkacağım." diye konuştu.
Galatasaray'da 100 maçı geride bırakan ve Amedspor maçı öncesi plaket alan Sara, bu konuyla ilgili, "100 maç çok. Zaman nasıl akıp gidiyor fark edemiyorsunuz. Galatasaray'da olduğum için çok mutluyum. Umarım Galatasaray'da daha birçok maça çıkacağım." diye konuştu.
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