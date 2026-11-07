Ermal Krasniqi: 'Çok kolay goller yedik'

Amed Sportif Faaliyetler, deplasmanda karşılaştığı Galatasaray'a 4-3 mağlup oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Amed Sportif Faaliyetler futbolcusu Ermal Krasniqi, yenilgiyi değerlendirdi.
"İLK 15-20 DAKİKA KÖTÜ BAŞLADIK!"
Galatasaray karşısında maça istedikleri gibi başlayamadıklarını belirten Krasniqi, şu ifadeleri kullandı:
"Öncelikle ilk 15-20 dakika kötü başladık. Galatasaray'ın bu dakikalarda önde pres yaptığını biliyorduk, çok kolay goller yedik. Bunları yemememiz gerekiyor."
"İKİNCİ TOPLARI KAZANAMADIK!"
Karşılaşmanın ilk bölümünde yaşadıkları sorunlara dikkat çeken Krasniqi, ikinci toplarda etkili olamadıklarını ifade etti.
"İkinci topları kazanamadık. Sonrasında iki takım da iyi mücadele gösterdi."
"MÜCADELEMİZİ, KARAKTERİMİZİ GÖSTERDİK!"
Mağlubiyete rağmen takımının ortaya koyduğu mücadeleyi değerlendiren Ermal Krasniqi, sözlerini şöyle tamamladı:
"Bugün kaybettik ama mücadelemizi, karakterimizi gösterdik."
"İLK 15-20 DAKİKA KÖTÜ BAŞLADIK!"
Galatasaray karşısında maça istedikleri gibi başlayamadıklarını belirten Krasniqi, şu ifadeleri kullandı:
"Öncelikle ilk 15-20 dakika kötü başladık. Galatasaray'ın bu dakikalarda önde pres yaptığını biliyorduk, çok kolay goller yedik. Bunları yemememiz gerekiyor."
"İKİNCİ TOPLARI KAZANAMADIK!"
Karşılaşmanın ilk bölümünde yaşadıkları sorunlara dikkat çeken Krasniqi, ikinci toplarda etkili olamadıklarını ifade etti.
"İkinci topları kazanamadık. Sonrasında iki takım da iyi mücadele gösterdi."
"MÜCADELEMİZİ, KARAKTERİMİZİ GÖSTERDİK!"
Mağlubiyete rağmen takımının ortaya koyduğu mücadeleyi değerlendiren Ermal Krasniqi, sözlerini şöyle tamamladı:
"Bugün kaybettik ama mücadelemizi, karakterimizi gösterdik."
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