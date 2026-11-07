Bugün
BİTTİ
Samsunspor
1
Konyaspor
0
Bugün
BİTTİ
Galatasaray
4
Amed Sportif
3
Bugün
BİTTİ
Eyüpspor
0
Kocaelispor
2
Bugün
BİTTİ
Göztepe
1
Başakşehir
2
Bugün
BİTTİ
Keçiörengücü
1
Manisa FK
0
Bugün
BİTTİ
Vanspor FK
3
Sivasspor
1
Bugün
BİTTİ
Muğlaspor
0
Esenler Erokspor
5
Bugün
BİTTİ
Pendikspor
0
İstanbulspor
2
Bugün
BİTTİ
B. Dortmund
2
Elversberg
1
Bugün
BİTTİ
Mainz 05
1
Bayern Munih
2
Bugün
BİTTİ
Paderborn
2
E. Frankfurt
2
Bugün
BİTTİ
RB Leipzig
5
Augsburg
2
Bugün
BİTTİ
VfB Stuttgart
1
Werder Bremen
0
Bugün
BİTTİ
Leeds United
1
Tottenham
0
Bugün
BİTTİ
Arsenal
1
Hull City
0
Bugün
BİTTİ
Fulham
1
Newcastle
1
Bugün
BİTTİ
N. Forest
3
M.City
1
Bugün
BİTTİ
Osasuna
1
Athletic Bilbao
1
Bugün
23:00
Valencia
Real Madrid
Bugün
22:45
Roma
Sassuolo
Bugün
23:05
PSG
Troyes

Ermal Krasniqi: "Çok kolay goller yedik"

Amed Sportif Faaliyetler'in deplasmanda Galatasaray'a 4-3 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından Ermal Krasniqi açıklamalarda bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 07 Kasım 2026 21:30
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Ermal Krasniqi: 'Çok kolay goller yedik'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Amed Sportif Faaliyetler, deplasmanda karşılaştığı Galatasaray'a 4-3 mağlup oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Amed Sportif Faaliyetler futbolcusu Ermal Krasniqi, yenilgiyi değerlendirdi.

"İLK 15-20 DAKİKA KÖTÜ BAŞLADIK!"

Galatasaray karşısında maça istedikleri gibi başlayamadıklarını belirten Krasniqi, şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle ilk 15-20 dakika kötü başladık. Galatasaray'ın bu dakikalarda önde pres yaptığını biliyorduk, çok kolay goller yedik. Bunları yemememiz gerekiyor."

"İKİNCİ TOPLARI KAZANAMADIK!"

Karşılaşmanın ilk bölümünde yaşadıkları sorunlara dikkat çeken Krasniqi, ikinci toplarda etkili olamadıklarını ifade etti.

"İkinci topları kazanamadık. Sonrasında iki takım da iyi mücadele gösterdi."

"MÜCADELEMİZİ, KARAKTERİMİZİ GÖSTERDİK!"

Mağlubiyete rağmen takımının ortaya koyduğu mücadeleyi değerlendiren Ermal Krasniqi, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bugün kaybettik ama mücadelemizi, karakterimizi gösterdik."



> Son 24 saatte izlenenlerden...
Tümü
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.