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PSG'den üst üste 7. galibiyet! Liderliğini sürdürdü

Fransa Ligue 1'in 10. haftasında Paris Saint-Germain, sahasında Troyes'u 1-0 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 08 Kasım 2026 00:56
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
PSG'den üst üste 7. galibiyet! Liderliğini sürdürdü
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Fransa Ligue 1'in 10. haftasında Paris Saint-Germain (PSG), sahasında konuk ettiği Troyes'u 1-0 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü Ilya Zabarnyi kaydetti.

PSG, ZABARNYI İLE ÖNE GEÇTİ!

Karşılaşmanın 39. dakikasında Paris Saint-Germain öne geçti.

Senny Mayulu'nun ceza sahasına yaptığı ortada topla buluşan Ilya Zabarnyi, yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı kalenin solundan ağlara gönderdi: 1-0.

İlk yarı PSG'nin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında gol sesi çıkmayınca Paris Saint-Germain, mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

PSG'DEN ÜST ÜSTE 7. GALİBİYET!

Troyes karşısında aldığı galibiyetle üst üste 7. maçını kazanan PSG, puanını 23'e yükseltti.

Paris ekibi, bu sonuçla Ligue 1'de liderliğini sürdürdü.

TROYES 16. SIRADA KALDI!

PSG deplasmanından puansız ayrılan Troyes, 8 puanla 16. sırada yer aldı.

Paris Saint-Germain, Ligue 1'in gelecek haftasında Nice deplasmanına konuk olacak.

Troyes ise sahasında Le Havre'ı ağırlayacak.



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