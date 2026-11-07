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Okan Buruk'tan rekor için açıklama

Amedspor'u mağlup eden Galatasaray, kulüp tarihinin Süper Lig'deki iç saha yenilmezlik serisini tekrarladı. Okan Buruk, Amedspor maçının ardından konuyla ilgili konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 07 Kasım 2026 22:30
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Okan Buruk'tan rekor için açıklama
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Galatasaray, Amedspor galibiyetiyle birlikte kulüp tarihinin Süper Lig'deki iç saha yenilmezlik serisini tekrarladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sahasındaki son mağlubiyetini 19 Mayıs 2024'te Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada yaşayan sarı-kırmızılılar, sonraki lig mücadelelerinde 33 galibiyet ve 8 beraberlik alarak toplam 41 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı.

Galatasaray, Süper Lig'de 2016-2017 sezonunun 32. haftasındaki Osmanlıspor mücadelesiyle başlayıp, 2019-2020 sezonunun 12. haftasındaki İstanbul Başakşehir karşılaşmasıyla sona eren 41 maçlık kulüp tarihinin en uzun yenilmezlik serisini yakalamıştı. Rekor seriyi o dönem turuncu-lacivertlileri çalıştıran mevcut Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk sonlandırmıştı.

OKAN BURUK'TAN AÇIKLAMA

Okan Buruk, maç sonu rekorla ilgili şu sözleri kullandı:

"41 maç özelinde bakmamak lazım. Birincisi, bu tabii ki 5. senemiz ve sadece 2 tane mağlubiyet aldık kendi sahamızda. Galibiyet sayısı da çok yüksek, beraberlik sayısı da çok az. Bu iç saha başarısı, bizim oyunumuzla taraftarımızın verdiği destek... Biz de bunu doğru oyunla besleyerek taraftarımızla birlikte iç saha performansını veriyoruz. Çok fazla maç kazandık ve iç sahada 4 tane şampiyonluk kutladık. İnşallah bu sene 5. şampiyonluğu kutlarız."



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