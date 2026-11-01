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Brezilya'da pole Lando Norris'in oldu!

Formula 1 Brezilya Grand Prix'sinde pole pozisyonu Lando Norris'in oldu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 07 Kasım 2026 23:59 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2026 00:02
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Brezilya'da pole Lando Norris'in oldu!
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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 20. etabı Brezilya Grand Prix'sine, McLaren'in Britanyalı pilotu Lando Norris ilk sıradan başlayacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sao Paulo'nun 4 bin 309 metrelik Jose Carlos Pace Pisti'ndeki sağanak yağış altında gecikmeli olarak yapılan sıralama turlarında 1:27.470'lik derece elde eden Norris, ilk cebin sahibi oldu.

Norris'in 0.204 saniye arkasında yer alan Mercedes'in Büyük Britanyalı sürücüsü George Russell ikinci, liderin 0.625 saniye gerisindeki Mercedes'in İtalyan pilotu Kimi Antonelli ise üçüncü sırayı elde etti.

Yarış ise pazar akşamı TSİ 20.00'de gerçekleştirilecek.

Max Verstappen ve Lewis Hamilton, yeni güç ünitesi bileşenleri kullanmaları nedeniyle pazar günkü yarışa en arka sıralardan başlayacak.

Mercedes'in 20 yaşındaki İtalyan pilotu Kimi Antonelli, geçen hafta Meksika Grand Prix'sini üçüncü sırada tamamlayarak Formula 1'de dünya şampiyonu oldu ve organizasyon tarihinde bunu başaran en genç pilot ünvanını aldı.



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