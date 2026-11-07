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Yunus Akgün: "Yükselen bir Galatasaray var"

Galatasaray forması giyen Yunus Akgün, Amedspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 07 Kasım 2026 21:45
Yunus Akgün: 'Yükselen bir Galatasaray var'
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Galatasaray forması giyen Yunus Akgün, ligdeki Amedspor maçının ardından konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Milli futbolcu, "Takım arkadaşlarımı kutluyorum. Çok önemli bir maçtı. Amedspor ligin ikincisi, çok iyi takım. Puan farkını açmak istiyorduk. Çok mutluyuz. Milli araya lider girmek önemliydi. Lille maçında kazanıp çıkış yapmak istiyoruz. Lille, Fenerbahçe maçı ile yükselen bir Galatasaray var, oyun ve skor olarak. Bu yüzden çok mutluyuz." dedi.

Yunus Akgün, "Taraftarlarımıza da teşekkür ederim. Milli araya lider giriyoruz. Dönünce kaldığımız yerden devam edeceğiz. Maçın başından beri çok büyük bir destek vardı bugün. Mükemmel destek oluyorlar tüm oyunculara, hocamıza. Bu bizim için çok değerli. Bize çok güç katıyor. Deplasmanlarda hep bizimleler. Onları mahcup etmemek için mücadele ediyoruz. Allah mutluluğumuzu bozmasın." sözlerini sarf etti.



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