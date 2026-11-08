Hoffenheim evinde Schalke'yi devirdi!

Bundesliga'nın 9. haftasında Hoffenheim ile Schalke 04, SNP Arena'da karşı karşıya geldi.
HOFFENHEIM İLK YARIDA ETKİSİNİ GÖSTERDİ
Mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi ekip, 10. dakikada Fisnik Asllani'nin golüyle 1-0 öne geçti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Baskısını sürdüren Hoffenheim, 26. dakikada Tim Lemperle'nin kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı. İlk yarıda başka gol olmayınca ev sahibi ekip soyunma odasına 2-0'lık üstünlükle gitti.
SCHALKE SON DAKİKALARDA UMUTLANDI
İkinci yarıda farkı azaltmak için mücadele eden Schalke 04, aradığı golü karşılaşmanın son bölümünde buldu. 81. dakikada sahneye çıkan Junior Adamu, fileleri havalandırarak skoru 2-1'e getirdi.
Kalan dakikalarda beraberlik golü için baskısını artıran konuk ekip, aradığı golü bulamadı. Hoffenheim, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
PUAN DURUMUNDA SON DURUM
Bu galibiyetle Hoffenheim, puanını 12'ye yükselterek Bundesliga'da 9. sıraya yerleşti. Schalke 04 ise 6 puanda kalarak 17. sırada yer aldı.
HOFFENHEIM İLK YARIDA ETKİSİNİ GÖSTERDİ
Mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi ekip, 10. dakikada Fisnik Asllani'nin golüyle 1-0 öne geçti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Baskısını sürdüren Hoffenheim, 26. dakikada Tim Lemperle'nin kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı. İlk yarıda başka gol olmayınca ev sahibi ekip soyunma odasına 2-0'lık üstünlükle gitti.
SCHALKE SON DAKİKALARDA UMUTLANDI
İkinci yarıda farkı azaltmak için mücadele eden Schalke 04, aradığı golü karşılaşmanın son bölümünde buldu. 81. dakikada sahneye çıkan Junior Adamu, fileleri havalandırarak skoru 2-1'e getirdi.
Kalan dakikalarda beraberlik golü için baskısını artıran konuk ekip, aradığı golü bulamadı. Hoffenheim, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
PUAN DURUMUNDA SON DURUM
Bu galibiyetle Hoffenheim, puanını 12'ye yükselterek Bundesliga'da 9. sıraya yerleşti. Schalke 04 ise 6 puanda kalarak 17. sırada yer aldı.
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