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Hoffenheim evinde Schalke'yi devirdi!

Bundesliga'nın 9. haftasında Hoffenheim, sahasında Schalke 04'ü 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı. Schalke'nin son bölümdeki golü puan için yeterli olmadı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 08 Kasım 2026 23:28
Fotoğraf: Imago
Hoffenheim evinde Schalke'yi devirdi!
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Bundesliga'nın 9. haftasında Hoffenheim ile Schalke 04, SNP Arena'da karşı karşıya geldi.

HOFFENHEIM İLK YARIDA ETKİSİNİ GÖSTERDİ

Mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi ekip, 10. dakikada Fisnik Asllani'nin golüyle 1-0 öne geçti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Baskısını sürdüren Hoffenheim, 26. dakikada Tim Lemperle'nin kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı. İlk yarıda başka gol olmayınca ev sahibi ekip soyunma odasına 2-0'lık üstünlükle gitti.

SCHALKE SON DAKİKALARDA UMUTLANDI

İkinci yarıda farkı azaltmak için mücadele eden Schalke 04, aradığı golü karşılaşmanın son bölümünde buldu. 81. dakikada sahneye çıkan Junior Adamu, fileleri havalandırarak skoru 2-1'e getirdi.

Kalan dakikalarda beraberlik golü için baskısını artıran konuk ekip, aradığı golü bulamadı. Hoffenheim, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

PUAN DURUMUNDA SON DURUM

Bu galibiyetle Hoffenheim, puanını 12'ye yükselterek Bundesliga'da 9. sıraya yerleşti. Schalke 04 ise 6 puanda kalarak 17. sırada yer aldı.



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