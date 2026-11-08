Trabzonspor'a Chibuike Nwaiwu'dan kötü haber!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Bordo-mavililerde karşılaşmanın son anlarında yaşanan bir pozisyon, gelecek hafta öncesinde kötü haberi beraberinde getirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Mücadelenin son saniyelerinde yaptığı faul nedeniyle sarı kart gören Nwaiwu, kart sınırına ulaşarak cezalı duruma düştü.
Bordo-mavili savunmacı, milli aranın ardından Trabzonspor'un ligde son sırada bulunan Eyüpspor ile oynayacağı karşılaşmada takımını yalnız bırakacak.
Bordo-mavili savunmacı, milli aranın ardından Trabzonspor'un ligde son sırada bulunan Eyüpspor ile oynayacağı karşılaşmada takımını yalnız bırakacak.
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