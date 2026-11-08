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Vlahovic'ten Trossard'a esprili teşekkür: "Her hafta hediye alırım!"

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup eden Beşiktaş'ta, iki gol atan Dusan Vlahovic karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Yıldız futbolcu, asistleriyle öne çıkan Trossard'a esprili bir şekilde teşekkür etti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 08 Kasım 2026 23:32
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Vlahovic'ten Trossard'a esprili teşekkür: 'Her hafta hediye alırım!'
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Dusan Vlahovic
Dusan Vlahovic
Beşiktaş
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk eden Beşiktaş, rakibini 3-0 mağlup ederek milli araya 3 puanla girdi.

Siyah-beyazlıların 20 ve 45. dakikalarda attığı gollerin sahibi Dusan Vlahovic, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Galibiyetin önemine vurgu yapan Vlahovic, "Bugün önemli bir maçtı, galibiyet çok önemliydi. Birkaç maçtır iyi oynamıyorduk ama galibiyet önemliydi, bu şekilde devam etmek istiyoruz." dedi.

"TROSSARD'A HER HAFTA HEDİYE ALIRIM"

Takımın performansına ve Trossard'ın asistlerine değinen Sırp futbolcu, takım arkadaşına teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

"Santrfor bir takım gol atıyorsa takım iyi oynuyordur. Takımımız iyi oynadı. Trossard'a teşekkür ediyorum. Asistlerinden ötürü mutluyum. Bugün gol atamadı ne yazık ki ama atacaktır.

Trossard bu şekilde devam ettiği müddetçe her hafta hediye alırım ona. Şaka bir yana, kimin gol attığından asist yapmasından ziyade kazanmak önemli."



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