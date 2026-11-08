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Rafael Leao için sakatlık açıklaması!

Galatasaray, Victor Osimhen'in ardından bir başka yıldız futbolcusu Rafael Leao'nun sakatlığıyla ilgili açıklama yaptı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 08 Kasım 2026 12:44 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2026 12:53
Haber: Sporx.com
Rafael Leao için sakatlık açıklaması!
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Galatasaray'da Victor Osimhen'den sonra Rafael Leao'dan da kötü haber geldi. Sarı-kırmızılı kulüp, sakatlık yaşayan Portekizli yıldızın sağlık durumuyla ilgili resmi açıklama yayımladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılı kulüp, Portekizli oyuncunun sağ üst arka adale grubunda ileri derecede zorlanma ve kanama tespit edildiğini duyurdu.

GALATASARAY'DAN RESMİ AÇIKLAMA

Galatasaray'ın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Rafael Leao'nun yapılan MR tetkiklerinde, sağ üst arka adale grubunda ileri derecede zorlanma ve kanama tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

SAKATLIK SÜRESİ BELLİ OLDU

Sakatlığının ardından tedavisine başlanan Rafael Leao'nun sahalara dönüş tarihiyle ilgili Galatasaray'dan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Ancak Portekizli yıldızın yaklaşık 4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Leao'nun bu süreçte Samsunspor ve Aston Villa karşılaşmalarını kaçıracağı, Beşiktaş derbisinde de forma giyemeyeceği tahmin ediliyor.

Galatasaray sağlık heyetinin tedavisini yakından takip edeceği yıldız futbolcunun Çaykur Rizespor karşılaşmasıyla sahalara dönmesi hedefleniyor.



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