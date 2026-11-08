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Bernd Storck: "Beşiktaş galibiyeti hak etti!"

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Bernd Storck, Beşiktaş'a 3-0 mağlup oldukları maçın ardından siyah-beyazlıların galibiyeti hak ettiğini söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 08 Kasım 2026 23:54
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Bernd Storck: 'Beşiktaş galibiyeti hak etti!'
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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş'a 3-0 yenilen Gençlerbirliği'nde teknik direktör Bernd Storck, siyah-beyazlıların galibiyeti hak ettiğini söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Storck, "Beşiktaş'ı tebrik ediyorum, galibiyeti hak ettiklerini düşünüyorum. Maça iyi başladık. İlk 20 dakikada iyiydik, rakibi kalemize getirmedik. Daha sonra Thalisson sakatlandı, maça devam etmek istedi ama ağrısı nedeniyle devam edemedi. Golü yedik, sonra diğer stoperimiz de kırmızı kart gördü. Defans hattındaki iki oyuncuyu kaybettik. Defans organizasyonumuzu değiştirmek zorunda kaldık. İki orta saha oyuncumuzu o pozisyona getirdik. İkinci yarıda iyi iş çıkardığımızı söyleyebilirim, iyi mücadele ettik. Baskı artınca ne yazık ki üçüncü golü de yedik. Beşiktaş bizim seviyemizde değil daha üst seviyede. Önümüzdeki Gaziantep FK maçına çok iyi hazırlanacağız. O maça çok iyi konsantre olacağız." diye konuştu.

Şu anda ligde kalıp kalmayacaklarını düşünmediğini söyleyen Storck, "İyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Ligde kalıp kalmayacağımızı önümüzdeki maçlar belirleyecek. Bu sezon sakatlıklar çok fazla oldu. Kaptanımızı sezon sonuna kadar kaybettik, başka sakatlarımız da var. Şu anda sadece bir sonraki maçı düşünüyorum. Daha önceki maçlara bakınca futbol oynamaya çalışan bir ekip olduğumuzu söyleyebilirim. Alanya maçı buna güzel örnekti. Bunun gibi maçlar çıkarabilirsek takımı ligde tutacağımızı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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