Alperen Şengün'ün double-double yaptığı maçta Rockets, Warriors'u yendi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün double-double perfrmans sergilediği maçta sahasında Golden State Warriors'u 115-108 yendi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Toyota Center'daki karşılaşmada Alperen Şengün, 19 sayı, 13 ribauntla "double-double" katkı verdiği Rockets, Warriors'un 8 maçlık galibiyet serisini bitirdi.
Sezonun 9. galibiyetini alan Rockets'ta Kevin Durant 20, Amen Thompson 19 ve Fred VanVleet 18 sayıyla maçı tamamladı.
Warriors'ta Yaxel Lendeborg, 25 sayı, 10 ribauntla "double-double" yaparken Brandin Podziemski'nin 19 sayısı sezonun 4. mağlubiyetini önleyemedi.
- Lakers galibiyet serisini 7 maça çıkardı
Los Angeles Lakers, deplasmanda Milwaukee Bucks'u 123-112 yenerek galibiyet serisini 7 maça çıkardı.
Fiserv Forum'a konuk olan Lakers'da Luka Doncic, 32 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Walker Kessler 10 sayı, 11 ribauntla "double-double" performans ortaya koydu.
Bucks'ta Tyler Herro 27 ve Jaime Jaquez 25 sayıyla karşılaşmayı tamamladı.
Sezonun 9. galibiyetini alan Rockets'ta Kevin Durant 20, Amen Thompson 19 ve Fred VanVleet 18 sayıyla maçı tamamladı.
Warriors'ta Yaxel Lendeborg, 25 sayı, 10 ribauntla "double-double" yaparken Brandin Podziemski'nin 19 sayısı sezonun 4. mağlubiyetini önleyemedi.
- Lakers galibiyet serisini 7 maça çıkardı
Los Angeles Lakers, deplasmanda Milwaukee Bucks'u 123-112 yenerek galibiyet serisini 7 maça çıkardı.
Fiserv Forum'a konuk olan Lakers'da Luka Doncic, 32 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Walker Kessler 10 sayı, 11 ribauntla "double-double" performans ortaya koydu.
Bucks'ta Tyler Herro 27 ve Jaime Jaquez 25 sayıyla karşılaşmayı tamamladı.
> Son 24 saatte izlenenlerden...Tümü