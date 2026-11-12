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Thomas Tuchel'den geleceği için açıklama

İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Thomas Tuchel, sezonda 50 maçı özlediğini ve gelecekte yeniden kulüp takımı çalıştırmak istediğini söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 12 Kasım 2026 12:20
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Thomas Tuchel'den geleceği için açıklama
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İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Thomas Tuchel, geleceğine dair gelen sorulara yanıt verdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Alman teknik adam, EURO2028'in İngiltere'deki kariyerinin sonu olup olmayacağı ve turnuvadan sonra çalışmaya devam edip etmeyeceği yönünde gelen soruya, "Her türlü seçeneğe açığım." yanıtını verdi.

Gelecekte kulüp takımı teknik direktörlüğüne geri dönme planı olduğunu söyleyen Thomas Tuchel, "Sezonda oynanan o 50 maçı özlüyorum." diye konuştu. İngiltere Milli Takımı'nda görev almasını değerlendiren 53 yaşındaki teknik adam, "Öncelikle, burada sahip olduğum şeylerin değerini çok iyi biliyorum. Takımınızı gerçekten sevmenin, güven duyulmanın ve teknik ekibinizle özgürce çalışabilmenin ne kadar nadir bir şey olduğunu biliyorum ve burada durum tam da böyle. Her şey yolunda gidiyor." açıklamasını yaptı.

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Tuchel, Avrupa Şampiyonası öncesinde İngiltere Milli Takımı'ndan ayrılıp büyük bir kulübe geçmeyi ise kesinlikle düşünmüyor. Alman teknik adam, "Sözleşmemde çıkış maddesi yok ve böyle bir niyetim de yok; henüz tamamlamam gereken işlerim var. Uluslar Ligi'ni kazanmak ve Avrupa Şampiyonası'nı kazanmaya çalışmak istiyorum." diye konuştu.

 

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