Bugün
20:00
Türkiye
Belçika
Bugün
22:45
İtalya
Fransa
Bugün
22:45
Çekya
İspanya
Bugün
22:45
İngiltere
Hırvatistan
Bugün
20:00
Ermenistan
Güney Kıbrıs
Bugün
22:45
Karadağ
Letonya
Bugün
22:45
San Marino
Beyaz Rusya
Bugün
22:45
Arnavutluk
Finlandiya

Trabzonspor'da ayrılık yakın: Umut Nayir

Trabzonspor'da ara transfer döneminde Umut Nayir ile yolların ayrılması bekleniyor.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 12 Kasım 2026 11:36
Haber: Fanatik, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'da ayrılık yakın: Umut Nayir
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Trabzonspor'da geçen sezon devre arasında Konyaspor'dan kadroya katılan Umut Nayir, hücum rotasyonunda istediği süreleri bulamadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Geçen sezon lig ve kupada toplam 18 karşılaşmada görev yapan deneyimli santrfor, bu sezon Süper Lig'de Beşiktaş ve Gaziantep FK karşılaşmalarında toplam 31 dakika oynadı.

Ana forvet rotasyonu Franculino Dju ve Paul Onuachu'dan oluşan Karadeniz temsilcisinde, Ali Habeşoğlu 3. forvet olmaya yakın.

Umut Nayir'in ise kışın takımdan gönderilme ihtimali giderek artıyor.



> Son 24 saatte izlenenlerden...
Tümü
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.