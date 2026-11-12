Trabzonspor'da ayrılık yakın: Umut Nayir

Trabzonspor'da geçen sezon devre arasında Konyaspor'dan kadroya katılan Umut Nayir, hücum rotasyonunda istediği süreleri bulamadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Geçen sezon lig ve kupada toplam 18 karşılaşmada görev yapan deneyimli santrfor, bu sezon Süper Lig'de Beşiktaş ve Gaziantep FK karşılaşmalarında toplam 31 dakika oynadı.
Ana forvet rotasyonu Franculino Dju ve Paul Onuachu'dan oluşan Karadeniz temsilcisinde, Ali Habeşoğlu 3. forvet olmaya yakın.
Umut Nayir'in ise kışın takımdan gönderilme ihtimali giderek artıyor.
Ana forvet rotasyonu Franculino Dju ve Paul Onuachu'dan oluşan Karadeniz temsilcisinde, Ali Habeşoğlu 3. forvet olmaya yakın.
Umut Nayir'in ise kışın takımdan gönderilme ihtimali giderek artıyor.
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