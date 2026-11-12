Galatasaray'da Matvey Kislyak operasyonu

Süper Lig'de sezona iyi bir başlangıç yapan Galatasaray bir yandan ara transfer döneminin çalışmalarına başladı. Özellikle orta saha bölgesine takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, Matvey Kislyak transferi için Aleksey Batrakov'u devreye soktu.

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calendar 12 Kasım 2026 07:52
Haber: Fanatik, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'da Matvey Kislyak operasyonu
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Teknik direktör Okan Buruk'un verdiği liste doğrultusunda ara transfer döneminin çalışmalarına başlayan sarı-kırmızılılar dev bir harekata girişti.



GALATASARAY'IN HEDEFİ O

Bu kez hedefte tıpkı Batrakov gibi 21 yaşında olan merkez orta saha oyuncusu Matvey Kislyak var. Galatasaray'ın Kislyak'a olan ilgisi yeni değil. Hatta ezeli rakipler Fenerbahçe ve Beşiktaş da bu oyuncuyu yakından takip ediyor. Rus basını da sık sık Kislyak'a Türkiye'ye olası transferiyle ilgili sorular yöneltiyor. Ancak sarı-kırmızılılar, bu transfer operasyonunda da rakiplerinin birkaç adım önünde. Rus pazarına erken giriş yapan Galatasaray'ın Batrakov'u Şampiyonlar Ligi piyasasında parlatması, ülkede dikkatleri çekmiş durumda.



BATRAKOV DA DEVREDE

Batrakov'un, Kislyak'a Galatasaray'a gelmesi konusunda telkinlerde bulunduğu öğrenildi. CSKA Moskova forması giyen ve piyasa değeri 25 milyon Euro olarak gösterilen Kislyak'ın kulübüyle 2029 yazına kadar mukavelesi bulunuyor.

GALATASARAY'IN PLANI

Galatasaray da Avrupa devlerinin radarında bulunan ancak Rusya - Ukrayna savaşı nedeniyle transfer sürecine girilmeyen Matvey Kislyak'ı 20-25 milyon Euro bandında bir bedelle kadrosuna katmayı planlıyor.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon CSKA formasıyla 18 resmi maça çıkan Matvey Kislyak bu karşılaşmalarda 1 gol ve 3 asistlik skor katkısı sağladı.  

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