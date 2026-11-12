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Galatasaray'da başarı anahtarı istikrar!

Süper Lig'de lider durumda bulunan Galatasaray'da futbolcuların istikrarları dikkat çekiyor.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 12 Kasım 2026 09:52 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2026 09:53
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da başarı anahtarı istikrar!
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Son 4 yıldır Süper Lig'de şampiyonluğu kimseye kaptırmayan ve bu sezon da ikinci milli araya lider olarak giren Galatasaray'da başarının sırrı istikrar... Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Ezeli rakipleri her sezon kadroyu yap-boz yaparken sarı-kırmızılılar istikrarlı bir şekilde hedefe yürüyor. Galatasaray, son 4 yılda ana iskeletini koruyarak üzerlerine eklemeler yaptı. Özellikle de yerli oyuncularını elinde tutmayı başardı. Avrupa'nın önemli kulüpleri, onlar için hatırı sayılır paralar teklif etse de yönetim, şampiyonluklar ve yeni zaferler için geri adım atmadı.

Galatasaray'ın ve milli takımımızın yıldız oyuncularından Barış Alper Yılmaz, Galatasaray tarihinde en çok maça çıkan 26. oyuncu... Yılmaz, 219 maça çıktı ve tam bir istikrar abidesi olduğunu kanıtladı. Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'daki maç sayısını daha artırarak üst basamaklara doğru ilerlemek istiyor.

Sarı-kırmızılıların atom karıncası Lucas Torreira ise 189 maçla 32. sırada... Abdülkerim Bardakcı 182 maçla 33., Yunus Akgün 162 maçla 44. ve Davinson Sanchez 136 karşılaşmayla 68. basamakta yer alıyor.  



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