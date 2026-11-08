Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, sahasında Gençlerbirliği'ni ağırladı. Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'ndaki maçı 3-0'lık skorla kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Beşiktaş'ın ilk iki golünü 20 ve 45. dakikalarda Dusan Vlahovic attı. Sırp golcü, Süper Lig'de 9 gole ulaştı. Beşiktaş'ın üçüncü golü 85. dakikada Ernest Poku'dan geldi.
Siyah-beyazlılarda gollerin asistleri ise Belçikalı yıldız Leandro Trossard'dan geldi.
Gençlerbirliği, 22. dakikada Metehan Baltacı'nın kırmızı kart görmesinin ardından mücadeleyi 10 kişi tamamladı.
ORKUN KÖKÇÜ CEZALI!
Beşiktaş forması giyen Orkun Kökçü, Gençlerbirliği maçında 55. dakikada sarı kart gördü. Cezalı duruma düşen Orkun Kökçü, milli ara sonrası Konyaspor maçında forma giyemeyecek.
BEŞİKTAŞ'TAN İÇ SAHA SERİSİ
DOLMABAHÇE'DE PUAN KAYBI YOK
Vincenzo Italiano yönetiminde deplasmanlardaki oyunu ve puan kayıpları nedeniyle eleştirilen Beşiktaş, iç sahada ise farklı bir görüntü ortaya koyuyor. Siyah-beyazlılar, Gençlerbirliği galibiyetiyle birlikte ligde bu sezon 6'da 6 yaptı.
ITALIANO TARİHE GEÇTİ
Vincenzo Italiano, Beşiktaş tarihinde Ljubisa Spajic'in (1962/63; 8G) ardından iç sahada görev yaptığı ilk altı Süper Lig maçının tamamını kazanan ikinci teknik direktör olarak tarihe geçti.
PUAN DURUMU VE GELECEK MAÇLAR
Beşiktaş, Gençlerbirliği galibiyetiyle birlikte puanını 22'ye yükseltti. Gençlerbirliği ise 11 puanda kaldı.
Milli aranın ardından Beşiktaş, Konyaspor deplasmanına gidecek. Gençlerbirliği, sahasında Gaziantep FK'yı ağırlayacak.
BEŞİKTAŞ'IN KADROSU
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Celtic karşılaşmasına göre ilk 11'de 5 değişiklik yaptı.
Siyah-beyazlı futbol takımı, Tüpraş Stadı'ndaki karşılaşmaya Alexander Nübel, Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Wilfred Ndidi, Salih Özcan, Orkun Kökçü, İlhan Fakılı, Leandro Trossard ve Dusan Vlahovic ilk 11'iyle başladı.
Beşiktaş'ın yedek kulübesinde ise Doğan Alemdar, Kartal Kayra Yılmaz, Hyeon-gyu Oh, Kassoum Ouattara, Junior Olaitan, Ernest Poku, Vaclav Cerny, Taylan Bulut, Tiago Djalo ve Semih Kılıçsoy yer aldı.
İtalyan teknik adam, Avrupa Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda oynanan ve 3-2 kaybedilen Celtic mücadelesine göre 5 değişikliğe gitti.
Vincenzo Italiano, sol bekte Ouattara'nın yerine Rıdvan Yılmaz'ı görevlendirdi.
İskoç ekibine karşı süre alan ve 1 gol kaydeden kaptan Orkun Kökçü, Olaitan'ın yerine ilk 11'e dönerken, Cerny'nin yerine ise İlhan Fakılı maça başladı.
48 yaşındaki çalıştırıcı, Poku ve Oh'un yerine ise formayı Ndidi ve Vlahovic'e teslim etti.
ORKUN KÖKÇÜ 11'E GERİ DÖNDÜ
Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü, 5 maç sonra ilk 11'e döndü.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki Hoffenheim mücadelesinde sakatlanan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, Süper Lig'de Trabzonspor, İstanbul Başakşehir ve Kasımpaşa; Avrupa'da ise Crystal Palace'a karşı formasından uzak kaldı.
Üst üste 4 maçta forma giyemeyen Orkun, Celtic karşılaşmasında son bölümde oyuna dahil olup 1 gol kaydetti.
Milli futbolcu, Gençlerbirliği mücadelesiyle ilk 11'deki yerini aldı.
ORKUN KÖKÇÜ, MAHMUT EFE İLE BULUŞTU
Beşiktaş'ta kaptan Orkun Kökçü, Gençlerbirliği karşılaşması öncesinde kanser tedavisi gören 11 yaşındaki Mahmut Efe ile bir araya geldi.
Orkun Kökçü ile tanışma hayalini gerçekleştiren Mahmut Efe, ısınma sırasında Orkun Kökçü ile buluştu ve kısa bir süre top oynadı.
Milli futbolcu, özel buluşmada Mahmut Efe'ye imzalı formasını hediye ederken, ikili daha sonra taraftara tezahürat yaptırdı.
Ayrıca Mahmut Efe ve ailesi mücadeleyi locadan takip etti.
10 KASIM UNUTULMADI
Beşiktaşlı futbolcular, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yılı dolayısıyla ısınma bölümüne 10 Kasım tişörtleriyle çıktı.
Siyah-beyazlı oyuncular, ısınma bölümünde Atatürk silüetinin olduğu siyah tişörtlerle yer aldı.
Karşılaşma öncesinde de Tüpraş Stadı'nda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
TARAFTARA DERBİ UYARISI
Beşiktaş-Gençlerbirliği mücadelesinin öncesinde Tüpraş Stadı'nda taraftarlara derbi uyarısı yapıldı.
Maç öncesi gerçekleştirilen anonsta, Süper Lig'in 13. haftasında Dolmabahçe'de oynanacak Galatasaray derbisinde tribünlerin ceza almaması için küfürlü ve kötü tezahüratlar yapılmaması istendi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
20. dakikada Beşiktaş öne geçti. Trossard'ın ara pasıyla topla buluşan Vlahovic, yayın üzerinden ceza sahasına girer girmez yerden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kaleci İrfan Can Eğribayat'ın yanında ağlarla buluşturdu: 1-0.
22. dakikada Gençlerbirliği 10 kişi kaldı. Müsabakanın 16. dakikasından sarı kartı bulunan savunma oyuncusu Metehan Baltacı, 6 dakika sonra Vlahovic ile girdiği ikili mücadelede Sırp golcüyü faulle durdurdu. Hakem Atilla Karaoğlan, oyun durduktan sonra Metehan'ı ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.
45. dakikada Beşiktaş ikinci golü buldu. Sağ kanattan kontratağa çıkan siyah-beyazlılarda Murillo'nun savunma arkasına attığı pasla ceza sahasına giren Trossard, açısını kapatan kaleci İrfan Can Eğribayat'ın yanından topu altıpasın gerisindeki Vlahovic'e çıkardı. Sırp futbolcu, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi ve takımının ikinci golünü kaydetti: 2-0.
Beşiktaş, ilk yarıyı 2-0 üstün kapattı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
58. dakikada savunma arasına atılan pasa hareketlenen Mendes'in ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşta top, kaleci Nübel'de kaldı.
64. dakikada savunma arkasına hareketlenen Ndidi'nin topuk pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Orkun Kökçü'nün yerden sert şutunda kaleci İrfan Can Eğribayat, uzanarak meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasına izin vermedi.
67. dakikada Salih Özcan'ın ara pasıyla rakip yarı sahanın ortalarında topla buluşan Vlahovic, ceza sahasına girdikten sonra şutunu çekti ancak kaleci İrfan Can Eğribayat, meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.
85. dakikada Beşiktaş, bir gol daha buldu. Ceza yayının solundaki Vlahovic'in savunma arkasına gönderdiği pasa ceza sahası sol çaprazında hareketlenen Trossard, yakın mesafeden kaleci İrfan Can Eğribayat'ın üzerinden aşırtma vuruşunu yaptı. Ağlara giden topa çizgi üzerinde dokunan takım arkadaşı Poku, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-0.
Beşiktaş, maçı 3-0 kazandı.
Stat: Tüpraş
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Gökhan Barcın, Murat Ergin Gözütok
Beşiktaş: Nübel, Murillo (Dk. 71 Taylan Bulut), Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Ndidi (Dk. 71 Kartal Kayra Yılmaz), Salih Özcan, Orkun Kökçü (Dk. 71 Olaitan), İlhan Fakılı (Dk. 77 Poku), Trossard, Vlahovic (Dk. 86 Semih Kılıçsoy)
Gençlerbirliği: İrfan Can Eğribayat, Arda Çağan Çelik, Metehan Baltacı, Thalisson (Dk. 27 Diabate), Yiğit Hamza Aydar, Niasse, Oğulcan Ülgün (Dk. 87 Salih Uçan), Traore (Dk. 71 Fıratcan Üzüm), Tongya, Gouveia (Dk. 71 Luis), Mendes (Dk. 87 Koita)
Goller: Dk. 20 ve 45 Vlahovic, Dk. 85 Poku (Beşiktaş)
Kırmızı kart: Dk. 22 Metehan Baltacı (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Dk. 2 Ndidi, Dk. 33 Murillo, Dk. 55 Orkun Kökçü (Beşiktaş), Dk. 49 Diabate (Gençlerbirliği)
Siyah-beyazlılarda gollerin asistleri ise Belçikalı yıldız Leandro Trossard'dan geldi.
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Gençlerbirliği, 22. dakikada Metehan Baltacı'nın kırmızı kart görmesinin ardından mücadeleyi 10 kişi tamamladı.
ORKUN KÖKÇÜ CEZALI!
Beşiktaş forması giyen Orkun Kökçü, Gençlerbirliği maçında 55. dakikada sarı kart gördü. Cezalı duruma düşen Orkun Kökçü, milli ara sonrası Konyaspor maçında forma giyemeyecek.
BEŞİKTAŞ'TAN İÇ SAHA SERİSİ
DOLMABAHÇE'DE PUAN KAYBI YOK
Vincenzo Italiano yönetiminde deplasmanlardaki oyunu ve puan kayıpları nedeniyle eleştirilen Beşiktaş, iç sahada ise farklı bir görüntü ortaya koyuyor. Siyah-beyazlılar, Gençlerbirliği galibiyetiyle birlikte ligde bu sezon 6'da 6 yaptı.
ITALIANO TARİHE GEÇTİ
Vincenzo Italiano, Beşiktaş tarihinde Ljubisa Spajic'in (1962/63; 8G) ardından iç sahada görev yaptığı ilk altı Süper Lig maçının tamamını kazanan ikinci teknik direktör olarak tarihe geçti.
PUAN DURUMU VE GELECEK MAÇLAR
Beşiktaş, Gençlerbirliği galibiyetiyle birlikte puanını 22'ye yükseltti. Gençlerbirliği ise 11 puanda kaldı.
Milli aranın ardından Beşiktaş, Konyaspor deplasmanına gidecek. Gençlerbirliği, sahasında Gaziantep FK'yı ağırlayacak.
BEŞİKTAŞ'IN KADROSU
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Celtic karşılaşmasına göre ilk 11'de 5 değişiklik yaptı.
Siyah-beyazlı futbol takımı, Tüpraş Stadı'ndaki karşılaşmaya Alexander Nübel, Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Wilfred Ndidi, Salih Özcan, Orkun Kökçü, İlhan Fakılı, Leandro Trossard ve Dusan Vlahovic ilk 11'iyle başladı.
Beşiktaş'ın yedek kulübesinde ise Doğan Alemdar, Kartal Kayra Yılmaz, Hyeon-gyu Oh, Kassoum Ouattara, Junior Olaitan, Ernest Poku, Vaclav Cerny, Taylan Bulut, Tiago Djalo ve Semih Kılıçsoy yer aldı.
İtalyan teknik adam, Avrupa Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda oynanan ve 3-2 kaybedilen Celtic mücadelesine göre 5 değişikliğe gitti.
Vincenzo Italiano, sol bekte Ouattara'nın yerine Rıdvan Yılmaz'ı görevlendirdi.
İskoç ekibine karşı süre alan ve 1 gol kaydeden kaptan Orkun Kökçü, Olaitan'ın yerine ilk 11'e dönerken, Cerny'nin yerine ise İlhan Fakılı maça başladı.
48 yaşındaki çalıştırıcı, Poku ve Oh'un yerine ise formayı Ndidi ve Vlahovic'e teslim etti.
ORKUN KÖKÇÜ 11'E GERİ DÖNDÜ
Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü, 5 maç sonra ilk 11'e döndü.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki Hoffenheim mücadelesinde sakatlanan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, Süper Lig'de Trabzonspor, İstanbul Başakşehir ve Kasımpaşa; Avrupa'da ise Crystal Palace'a karşı formasından uzak kaldı.
Üst üste 4 maçta forma giyemeyen Orkun, Celtic karşılaşmasında son bölümde oyuna dahil olup 1 gol kaydetti.
Milli futbolcu, Gençlerbirliği mücadelesiyle ilk 11'deki yerini aldı.
ORKUN KÖKÇÜ, MAHMUT EFE İLE BULUŞTU
Beşiktaş'ta kaptan Orkun Kökçü, Gençlerbirliği karşılaşması öncesinde kanser tedavisi gören 11 yaşındaki Mahmut Efe ile bir araya geldi.
Orkun Kökçü ile tanışma hayalini gerçekleştiren Mahmut Efe, ısınma sırasında Orkun Kökçü ile buluştu ve kısa bir süre top oynadı.
Milli futbolcu, özel buluşmada Mahmut Efe'ye imzalı formasını hediye ederken, ikili daha sonra taraftara tezahürat yaptırdı.
Ayrıca Mahmut Efe ve ailesi mücadeleyi locadan takip etti.
10 KASIM UNUTULMADI
Beşiktaşlı futbolcular, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yılı dolayısıyla ısınma bölümüne 10 Kasım tişörtleriyle çıktı.
Siyah-beyazlı oyuncular, ısınma bölümünde Atatürk silüetinin olduğu siyah tişörtlerle yer aldı.
Karşılaşma öncesinde de Tüpraş Stadı'nda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
TARAFTARA DERBİ UYARISI
Beşiktaş-Gençlerbirliği mücadelesinin öncesinde Tüpraş Stadı'nda taraftarlara derbi uyarısı yapıldı.
Maç öncesi gerçekleştirilen anonsta, Süper Lig'in 13. haftasında Dolmabahçe'de oynanacak Galatasaray derbisinde tribünlerin ceza almaması için küfürlü ve kötü tezahüratlar yapılmaması istendi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
20. dakikada Beşiktaş öne geçti. Trossard'ın ara pasıyla topla buluşan Vlahovic, yayın üzerinden ceza sahasına girer girmez yerden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kaleci İrfan Can Eğribayat'ın yanında ağlarla buluşturdu: 1-0.
22. dakikada Gençlerbirliği 10 kişi kaldı. Müsabakanın 16. dakikasından sarı kartı bulunan savunma oyuncusu Metehan Baltacı, 6 dakika sonra Vlahovic ile girdiği ikili mücadelede Sırp golcüyü faulle durdurdu. Hakem Atilla Karaoğlan, oyun durduktan sonra Metehan'ı ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.
45. dakikada Beşiktaş ikinci golü buldu. Sağ kanattan kontratağa çıkan siyah-beyazlılarda Murillo'nun savunma arkasına attığı pasla ceza sahasına giren Trossard, açısını kapatan kaleci İrfan Can Eğribayat'ın yanından topu altıpasın gerisindeki Vlahovic'e çıkardı. Sırp futbolcu, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi ve takımının ikinci golünü kaydetti: 2-0.
Beşiktaş, ilk yarıyı 2-0 üstün kapattı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
58. dakikada savunma arasına atılan pasa hareketlenen Mendes'in ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşta top, kaleci Nübel'de kaldı.
64. dakikada savunma arkasına hareketlenen Ndidi'nin topuk pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Orkun Kökçü'nün yerden sert şutunda kaleci İrfan Can Eğribayat, uzanarak meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasına izin vermedi.
67. dakikada Salih Özcan'ın ara pasıyla rakip yarı sahanın ortalarında topla buluşan Vlahovic, ceza sahasına girdikten sonra şutunu çekti ancak kaleci İrfan Can Eğribayat, meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.
85. dakikada Beşiktaş, bir gol daha buldu. Ceza yayının solundaki Vlahovic'in savunma arkasına gönderdiği pasa ceza sahası sol çaprazında hareketlenen Trossard, yakın mesafeden kaleci İrfan Can Eğribayat'ın üzerinden aşırtma vuruşunu yaptı. Ağlara giden topa çizgi üzerinde dokunan takım arkadaşı Poku, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-0.
Beşiktaş, maçı 3-0 kazandı.
Stat: Tüpraş
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Gökhan Barcın, Murat Ergin Gözütok
Beşiktaş: Nübel, Murillo (Dk. 71 Taylan Bulut), Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Ndidi (Dk. 71 Kartal Kayra Yılmaz), Salih Özcan, Orkun Kökçü (Dk. 71 Olaitan), İlhan Fakılı (Dk. 77 Poku), Trossard, Vlahovic (Dk. 86 Semih Kılıçsoy)
Gençlerbirliği: İrfan Can Eğribayat, Arda Çağan Çelik, Metehan Baltacı, Thalisson (Dk. 27 Diabate), Yiğit Hamza Aydar, Niasse, Oğulcan Ülgün (Dk. 87 Salih Uçan), Traore (Dk. 71 Fıratcan Üzüm), Tongya, Gouveia (Dk. 71 Luis), Mendes (Dk. 87 Koita)
Goller: Dk. 20 ve 45 Vlahovic, Dk. 85 Poku (Beşiktaş)
Kırmızı kart: Dk. 22 Metehan Baltacı (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Dk. 2 Ndidi, Dk. 33 Murillo, Dk. 55 Orkun Kökçü (Beşiktaş), Dk. 49 Diabate (Gençlerbirliği)