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Galatasaray'ın zemini için yetkili firmadan açıklama!

Galatasaray'da stadyum zeminini yapan şirketten açıklama geldi. Değişimi yapan firma, "Yanlış malzeme" kullanımı iddialarına şu yanıtı verdi: "Galatasaray'a ne gibi bir garezimiz olabilir? Kemerburgaz'daki sahaları da biz yapıyoruz. Sorun stadın mimarisinde. Ayrıca zemin değiştikten sonra UEFA yetkilisi 'Uygundur' raporu verdi"

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calendar 08 Kasım 2026 17:07
Haber: Haberturk
Galatasaray'ın zemini için yetkili firmadan açıklama!
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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, evinde ağırladığı Amed Sportif Faaliyetler'i 4-3 mağlup etti ve milli araya moralli şekilde girdi. Ancak sarı-kırmızılılar 5 gün içerisinde 2 yıldız ismini kaybetti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla OSIMHEN AMELİYAT EDİLDİ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart ile oynanan mücadelede RAMS Park Stadyumu'nun zemininden dolayı yaşadığı sakatlık nedeniyle maça devam edemeyen Victor Osimhen dizinden ameliyat edildi.



Sol dizinde esneme oluşan ve yapılan MR tetkiklerinde serbest fragman tespit edildikten sonra ameliyat edilen Nijeryalı golcü yaklaşık 1.5 ay sahalardan uzak kalacak.



RAFAEL LEAO DA SAKATLANDI

Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasında ise yaşadığı sakatlık nedeniyle maçın 50. dakikasında sahadan ayrılan Rafael Leao için kötü haber geldi.

Galatasaray Kulübü'nden Portekizli futbolcu için yapılan açıklamada, "sağ üst arka adale grubunda ileri derecede zorlanma ve kanama tespit edildi" ifadeleri kullanıldı. Leao, sarı-kırmızılı formadan 4-6 hafta uzak kalacak.

ZEMİN SORGULANIYOR

2 oyuncunun da RAMS Park Stadyumu'nda sakatlanması ve zeminin kötü gözükmesi kafalarda soru işaretleri yarattı. Camia, stadyumun zemininde yaşanan deformasyonun acil şekilde giderilmesini talep ediyor.

"UEFA YETKİLİSİ 'UYGUNDUR' RAPORU VERDİ"

Değişimi yapan firma, "Yanlış malzeme" kullanımı iddialarına şu yanıtı verdi:

"Galatasaray'a ne gibi bir garezimiz olabilir? Kemerburgaz'daki sahaları da biz yapıyoruz. Sorun stadın mimarisinde. Ayrıca zemin değiştikten sonra UEFA yetkilisi 'Uygundur' raporu verdi"



"ONLARIN UZMANLIĞINA GÜVENMEK DURUMUNDAYIZ"

Galatasaraylı yetkililer yanlış malzeme kullanıldığının altını çizerken ve "Biz uzman bir firmadan hizmet bedeli ödeyip hizmet alıyoruz. Onların uzmanlığına güvenmek durumundayız" ifadelerini de kullandıkları belirtildi.

Ayrıca Galatasaray kaynakları yeni rulo seriminde hatalı malzeme kullanıldığını, kumlu çim modeli yerine topraklı çim serildiğini bu şekilde ifade ediyor:

"O profilde toprak olursa üstüne serilen zemin kum arada toprak ıslanınca çamur olup geçirgenliği azaltır"

Bu durumda drenajın tam randımanlı çalışmama sebebinin de "yanlış çim modeli" olduğunu belirtildi.



 

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