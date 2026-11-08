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Fenerbahçe Medicana, Sultanlar Ligi'nde 7'de 7 yaptı!

Fenerbahçe Medicana, Türk Hava Yolları'nı 3-0 yenerek Sultanlar Ligi'nde 7'de 7 yaptı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 08 Kasım 2026 20:53
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Fenerbahçe Medicana, Sultanlar Ligi'nde 7'de 7 yaptı!
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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında Fenerbahçe Medicana, deplasmanda Türk Hava Yolları'nı 3-0 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmada sarı-lacivertliler, rakibine set vermeden sahadan galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe Medicana, bu sonuçla ligde oynadığı 7 maçın tamamını kazanarak galibiyet serisini sürdürdü. Sarı-lacivertlilerin 3. haftada Göztepe Yuppo ile oynayacağı karşılaşma ise ertelenmişti.

Türk Hava Yolları ise üst üste ikinci, ligde toplamda üçüncü yenilgisini aldı.

SIRADAKİ MAÇLARI

Fenerbahçe Medicana, ligin 9. haftasında 15 Kasım Pazar günü saat 13.00'te sahasında Nilüfer Belediyespor Eker ile karşılaşacak.

Türk Hava Yolları ise aynı gün saat 16.00'da Manisa Büyükşehir Belediyespor'a konuk olacak. 

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Ramazan Çevik, Mehmet Topal
Türk Hava Yolları: Sıla Çalışkan, Derya Cebecioğlu, Beyza Arıcı, Lazareva, Degradi, Baijens (Melis Yılmaz, Bahar Akbay, Buse Kara, Eda Kafkas, Milenkovic)
Fenerbahçe Medicana: Eda Erdem Dündar, Orro, Fedorovtseva, Kübra Akman, Melissa Vargas, DeSouza (Gizem Örge, Castillo, Hande Baladın)
Setler: 18-25, 17-25, 20-25
Süre: 80 dakika (27, 26, 27)



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