Fenerbahçe Medicana, Sultanlar Ligi'nde 7'de 7 yaptı!

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında Fenerbahçe Medicana, deplasmanda Türk Hava Yolları'nı 3-0 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmada sarı-lacivertliler, rakibine set vermeden sahadan galibiyetle ayrıldı.
Fenerbahçe Medicana, bu sonuçla ligde oynadığı 7 maçın tamamını kazanarak galibiyet serisini sürdürdü. Sarı-lacivertlilerin 3. haftada Göztepe Yuppo ile oynayacağı karşılaşma ise ertelenmişti.
Türk Hava Yolları ise üst üste ikinci, ligde toplamda üçüncü yenilgisini aldı.
SIRADAKİ MAÇLARI
Fenerbahçe Medicana, ligin 9. haftasında 15 Kasım Pazar günü saat 13.00'te sahasında Nilüfer Belediyespor Eker ile karşılaşacak.
Türk Hava Yolları ise aynı gün saat 16.00'da Manisa Büyükşehir Belediyespor'a konuk olacak.
Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Ramazan Çevik, Mehmet Topal
Türk Hava Yolları: Sıla Çalışkan, Derya Cebecioğlu, Beyza Arıcı, Lazareva, Degradi, Baijens (Melis Yılmaz, Bahar Akbay, Buse Kara, Eda Kafkas, Milenkovic)
Fenerbahçe Medicana: Eda Erdem Dündar, Orro, Fedorovtseva, Kübra Akman, Melissa Vargas, DeSouza (Gizem Örge, Castillo, Hande Baladın)
Setler: 18-25, 17-25, 20-25
Süre: 80 dakika (27, 26, 27)
Fenerbahçe Medicana, bu sonuçla ligde oynadığı 7 maçın tamamını kazanarak galibiyet serisini sürdürdü. Sarı-lacivertlilerin 3. haftada Göztepe Yuppo ile oynayacağı karşılaşma ise ertelenmişti.
Türk Hava Yolları ise üst üste ikinci, ligde toplamda üçüncü yenilgisini aldı.
SIRADAKİ MAÇLARI
Fenerbahçe Medicana, ligin 9. haftasında 15 Kasım Pazar günü saat 13.00'te sahasında Nilüfer Belediyespor Eker ile karşılaşacak.
Türk Hava Yolları ise aynı gün saat 16.00'da Manisa Büyükşehir Belediyespor'a konuk olacak.
Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Ramazan Çevik, Mehmet Topal
Türk Hava Yolları: Sıla Çalışkan, Derya Cebecioğlu, Beyza Arıcı, Lazareva, Degradi, Baijens (Melis Yılmaz, Bahar Akbay, Buse Kara, Eda Kafkas, Milenkovic)
Fenerbahçe Medicana: Eda Erdem Dündar, Orro, Fedorovtseva, Kübra Akman, Melissa Vargas, DeSouza (Gizem Örge, Castillo, Hande Baladın)
Setler: 18-25, 17-25, 20-25
Süre: 80 dakika (27, 26, 27)
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