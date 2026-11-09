Galatasaray'a Rafael Leao'dan kötü haber

Galatasaray, Victor Osimhen'in ameliyatının ardından bir yıldızını daha kaybetti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılılar, son iki haftanın golcüsü Rafael Leao'nun sakatlığıyla sarsıldı. Amedspor ile oynanan karşılaşmada, ikinci yarının başlangıcında topuk pası vermeye çalışırken sakatlanan ve oyunu terk eden Portekizli yıldızda, beklenenin üzerinde bir problem ortaya çıktı.
YAKLAŞIK BİR AY YOK
Milliyet'te yer alan habere göre, Leao'nun pazar günü çekilen MR'ında, sağ üst arka adale grubunda ileri derecede zorlanma ve kanama tespit edildiği belirlendi. Leao'nun yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
DERBİ DE ZOR!
Samsunspor ve Aston Villa karşılaşmalarında forma giyemeyecek olan sarı-kırmızılı futbolcunun, 30 Kasım'daki Beşiktaş derbisinde de oynama ihtimalinin zor olduğu öğrenildi.
Leao'nun 4 Aralık'taki Çaykur Rizespor karşılaşmasına ise yetişme ihtimalinin güçlü olduğu belirtildi.
GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI
Galatasaray, Amedspor maçında sakatlanan Rafael Leao'nun sağ üst arka adale grubunda ileri derecede zorlanma ve kanama tespit edildiğini açıkladı.
Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:
"Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Amed ile oynadığımız karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Rafael Leão'nun yapılan MR tetkiklerinde, sağ üst arka adale grubunda ileri derecede zorlanma ve kanama tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."
YAKLAŞIK BİR AY YOK
Milliyet'te yer alan habere göre, Leao'nun pazar günü çekilen MR'ında, sağ üst arka adale grubunda ileri derecede zorlanma ve kanama tespit edildiği belirlendi. Leao'nun yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
DERBİ DE ZOR!
Samsunspor ve Aston Villa karşılaşmalarında forma giyemeyecek olan sarı-kırmızılı futbolcunun, 30 Kasım'daki Beşiktaş derbisinde de oynama ihtimalinin zor olduğu öğrenildi.
Leao'nun 4 Aralık'taki Çaykur Rizespor karşılaşmasına ise yetişme ihtimalinin güçlü olduğu belirtildi.
GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI
Galatasaray, Amedspor maçında sakatlanan Rafael Leao'nun sağ üst arka adale grubunda ileri derecede zorlanma ve kanama tespit edildiğini açıkladı.
Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:
"Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Amed ile oynadığımız karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Rafael Leão'nun yapılan MR tetkiklerinde, sağ üst arka adale grubunda ileri derecede zorlanma ve kanama tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."