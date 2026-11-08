Emmanuel Agbadou: 'Önemli bir galibiyet'

Beşiktaş forması giyen Emmanuel Agbadou, Gençlerbirliği maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Agbadou, "Bu galibiyet önemliydi. Milli ara öncesi önemli bir galibiyete imza attık. Sezon başında yaptıklarımızı yapmaya devam ediyoruz, yapmamız gerekiyor. Evimizde oynadığımız maçı kazanmamız çok önemliydi, mutluyuz." dedi.
Sözlerine devam eden siyah-beyazlı savunma oyuncusu, "Sadece ben, Emirhan, Tiago değil, takım olarak hücum edip savunma yapıyoruz. Sezon uzun, rotasyon olacaktır, herkes süre alacaktır, herkes diri oynayacaktır. Galip geldiğimiz, gol yemediğimiz için mutluyuz. Böyle devam etmek istiyoruz." diye konuştu.
Emmanuel Agbadou, son olarak, "Son maç istediğimiz gibi gitmedi ama bu maçı kazandık. Milli ara sonrası en iyi performansımızla devam etmek istiyoruz." sözlerini sarf etti.
Sözlerine devam eden siyah-beyazlı savunma oyuncusu, "Sadece ben, Emirhan, Tiago değil, takım olarak hücum edip savunma yapıyoruz. Sezon uzun, rotasyon olacaktır, herkes süre alacaktır, herkes diri oynayacaktır. Galip geldiğimiz, gol yemediğimiz için mutluyuz. Böyle devam etmek istiyoruz." diye konuştu.
Emmanuel Agbadou, son olarak, "Son maç istediğimiz gibi gitmedi ama bu maçı kazandık. Milli ara sonrası en iyi performansımızla devam etmek istiyoruz." sözlerini sarf etti.
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