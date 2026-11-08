İtalya Serie A'nın 11. haftasında Milan, Genoa deplasmanına konuk oldu. Milan, Luigi Ferraris Stadyumu'ndaki maçı 2-1'lik skorla kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Mücadelede Milan'a galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Alphadjo Cisse ve 19. dakikada Christian Pulisic attı. Genoa'nın tek golü 88. dakikada Mikael Egill Ellertsson'dan geldi.
İtalya Serie A'da geride bıraktığımız hafta derbide Inter'i mağlup eden Milan, üst üste ikinci galibiyetini elde etti ve 24 puana yükseldi. Genoa, 13 puanda kaldı.
Milan, milli aranın ardından sahasında Frosinone'yi ağırlayacak. Genoa, Sassuolo deplasmanına gidecek.
İtalya Serie A'da geride bıraktığımız hafta derbide Inter'i mağlup eden Milan, üst üste ikinci galibiyetini elde etti ve 24 puana yükseldi. Genoa, 13 puanda kaldı.
Milan, milli aranın ardından sahasında Frosinone'yi ağırlayacak. Genoa, Sassuolo deplasmanına gidecek.
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