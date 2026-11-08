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Kulübeden geldi, Boca'yı şampiyon yaptı: Enner Valencia!

Boca Juniors, Enner Valencia'nın 90+6. dakikada attığı golle Defensa y Justicia'yı 1-0 yenerek yıllık puan tablosunda Rosario Central'i bir puan geride bıraktı ve şampiyonluğa ulaştı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 08 Kasım 2026 09:53
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Kulübeden geldi, Boca'yı şampiyon yaptı: Enner Valencia!
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ŞAMPİYONLUK ENNER VALENCIA İLE GELDİ

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Ev sahibi ekibe galibiyeti ve şampiyonluğu getiren golü, 90+6. dakikada Fenerbahçe'nin eski golcüsü Enner Valencia kaydetti. Son anlara kadar kupayı kaybetme tehlikesi yaşayan Boca, Ekvadorlu futbolcusunun golüyle büyük sevinç yaşadı.

BOCA ARADIĞI GOLÜ BİR TÜRLÜ BULAMADI

Şampiyonluk için kazanması gereken Boca Juniors, taraftarı önünde Defensa y Justicia'nın direncini kırmakta zorlandı. Konuk ekibin kalecisi Matias Borgogno, yaptığı kurtarışlarla maçın öne çıkan isimlerinden oldu.

Boca'nın ilk yarıda Miguel Merentiel ile bulduğu gol ise ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı. Dakikalar ilerledikçe La Bombonera'daki gerilim arttı.

OYUNA GİRDİ, KUPAYI GETİRDİ

Teknik direktör Rodolfo Arruabarrena, ikinci yarıda Leandro Paredes'in yerine Enner Valencia'yı sahaya sürdü. Ekvadorlu golcü, mücadelenin kaderini değiştiren isim oldu.

Uzatma dakikalarında sol kanattan ceza sahasına gönderilen ortada kaleci Borgogno topu kontrol edemedi. Boşta kalan topu önünde bulan Valencia, fırsatı kaçırmadı ve ağları havalandırdı.

Karşılaşma boyunca yaptığı kurtarışlarla Boca'ya geçit vermeyen Borgogno'nun hatasını değerlendiren Valencia, takımını şampiyonluğa taşıdı.

ROSARIO'DA BEKLEYİŞ HÜSRANLA BİTTİ

Şampiyonluğun diğer adayı Rosario Central, Estudiantes de Rio Cuarto karşısında sahadan 2-0 galip ayrıldı. Rosario cephesinde gözler, Boca Juniors'un maçından gelecek sonuca çevrildi.

Boca'nın puan kaybetmesi halinde kupaya uzanacak olan Rosario Central, Valencia'nın son anlardaki golüyle büyük hayal kırıklığı yaşadı. Buenos Aires'te ise tribünler şampiyonluk coşkusuyla ayağa kalktı.

BİR PUANLA ŞAMPİYONLUK

Bu sonuçla Boca Juniors, Apertura ve Clausura etaplarında elde edilen puanların birleştirildiği yıllık toplam puan tablosunda 63 puana ulaştı.

Sarı-lacivertliler, 62 puanlı Rosario Central'i bir puan geride bırakarak Tabla Anual şampiyonluğunu kazandı. Huracan'a 2-0 mağlup olan Argentinos Juniors ise 60 puanda kaldı.

ÜÇ YILI AŞKIN HASRET SONA ERDİ

Son kupasını 1 Mart 2023'te Patronato'yu 3-0 yenerek Arjantin Süper Kupası'nda kazanan Boca Juniors, uzun süren kupa hasretini bitirdi.

Bu başarı, Juan Roman Riquelme'nin kulüp başkanlığı dönemindeki ilk şampiyonluk oldu. Boca Juniors ayrıca 2027 Libertadores Kupası'nın grup aşamasına doğrudan katılma hakkını elde etti.

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