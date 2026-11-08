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Mercedes 5 yıl sonra yine şampiyon!

Formula 1 Brezilya Grand Prix'sinde zafer Lando Norris'in oldu. Mercedes ise 5 yıl aradan sonra şampiyonluğunu ilan etti. Yağmur ve lastik tercihlerinin belirleyici olduğu yarışta Max Verstappen 21. sıradan ikinciliğe yükselirken, Lewis Hamilton 20. başladığı mücadeleyi dokuzuncu tamamladı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 08 Kasım 2026 21:45
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Mercedes 5 yıl sonra yine şampiyon!
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Interlagos'ta koşulan Formula 1 Brezilya GP'de McLaren pilotu Norris damalı bayrağı ilk sırada gördü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Red Bull sürücüleri Verstappen ve Isack Hadjar podyumu tamamladı. George Russell dördüncü, Kimi Antonelli beşinci oldu.

MERCEDES BEŞ YIL SONRA YENİDEN ZİRVEDE

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Mercedes, Brezilya Grand Prix'sinin ardından markalar şampiyonluğunu ilan etti.

Interlagos'ta George Russell yarışı dördüncü sırada tamamlarken, takım arkadaşı Kimi Antonelli beşinci oldu. İki pilotun elde ettiği sonuçlarla Alman ekibi, sezonun bitimine üç yarış kala zirvedeki yerini garantiledi.

2014-2021 yılları arasında üst üste sekiz markalar şampiyonluğu kazanarak tarihi bir başarıya imza atan Mercedes, 2026'da yeniden mutlu sona ulaştı.

Son şampiyonluğunu 2021'de elde eden Alman üretici, beş yıl sonra gelen bu zaferle markalar şampiyonluğu sayısını dokuza çıkardı.

Mercedes'in markalar şampiyonluğuna ulaştığı yıllar şöyle: 1954, 1955, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 ve 2026.

VERSTAPPEN'DEN 19 BASAMAKLIK TIRMANIŞ

Motor cezasıyla 21. sıraya gerileyen Verstappen, ilk turlardan itibaren peş peşe geçişlerle dikkat çekti. Üçüncü turun başında ilk 10'a giren Hollandalı pilot, ardından Hamilton, Piastri ve Albon'u geride bıraktı.

Lawson'ı geçerek beşinciliğe ulaşan Verstappen, Antonelli'nin 24. turdaki hatasıyla üçüncülüğü aldı. Hadjar'ın 38. turda takım talimatıyla yol vermesiyle ikinci sıraya yerleşti.

HAMILTON HIZLI BAŞLADI, SPİNLE SARSILDI

20. cepten kalkan Hamilton, açılış turunda dokuzunculuğa kadar çıktı. Ancak Bearman karşısında pist dışına çıkarak avantaj sağladığı için pozisyonunu geri verdi.

Pit stopların ardından yeniden yükselen Ferrari pilotu, Alonso'yu geçti ve Leclerc'in yol vermesiyle sekizinciliğe ulaştı. Son bölümde pit girişinde attığı spin ve bariyere teması ise zaman kaybetmesine neden oldu.

YAĞMUR STRATEJİLERİ DEĞİŞTİRDİ

Başlangıçta liderliği alan Antonelli, kuru zemin lastiklerine geçişin ardından spin attı. Son bölümde yeniden bastıran yağmur, pilotları geçiş lastiklerine yöneltti. Norris bu süreçte kontrolü korurken, Russell erken pit stopunun ardından Antonelli'yi geçerek dördüncülüğü aldı.

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