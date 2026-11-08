İrfan Can Kahveci: 'Sergen Yalçın'a yapmadım'

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Arca Çorum FK ile oynadığı karşılaşmada İrfan Can Kahveci, gollerinin yanı sıra sevinciyle de gündem oldu. Konuyla ilgili iddialar üzerine İrfan Can Kahveci açıklama yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE SERGEN YALÇIN'IN GÖRÜNTÜSÜNÜ HATIRLATTI
Çorum Şehir Stadyumu'ndaki mücadelede iki kez fileleri havalandıran milli futbolcu, 56. dakikada attığı ikinci golün ardından kameralara dönerek ceplerini kontrol ettiği bir hareket yaptı.
İrfan Can'ın sevinci, Sergen Yalçın'ın teknik direktörlük yaptığı dönemde maç sonunda soyunma odasına giderken ceplerini kontrol ettiği ve sosyal medyada "Sigara, çakmak, telefon kontrolü" şeklinde anılan görüntüsünü hatırlattı.
MİLLİ TAKIM KADROSUNA ÇAĞRILMAMIŞTI
A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın açıkladığı son aday kadroda yer almayan İrfan Can Kahveci'nin hareketi, sosyal medyada tecrübeli teknik adama ince bir gönderme olarak yorumlandı.
"SERGEN HOCA'YA GÖNDERME YAPMADIM!"
Sosyal medyadaki iddiaları sonrası açıklama yapan İrfan Can Kahveci "Formda ve iyiyim. Milli Takım'a davet gelmeyince üzüldüm, bu yalan değil ama gol sevincimde Sergen Hoca'yla ilgili hiçbir şey yapmadım. Hiçbir alakası yok." dedi.
İrfan Can kahveci ayrıca "Sergen Hoca, sevdiğim ve saygı duyduğum bir isim. Birebir tanıdığım bir isim. Yanlış anlaşılmasın. Milli Takım, Sergen Hocamız ile ilk maçlarına çıkacak. İnşallah başarılı olurlar. Milli bayrak, o forma her şeyin üstündedir. İnşallah başarılar diliyorum, hem hoca ekibine hem oyuncu kardeşlerime." ifadelerini kullandı.
Çorum Şehir Stadyumu'ndaki mücadelede iki kez fileleri havalandıran milli futbolcu, 56. dakikada attığı ikinci golün ardından kameralara dönerek ceplerini kontrol ettiği bir hareket yaptı.
İrfan Can'ın sevinci, Sergen Yalçın'ın teknik direktörlük yaptığı dönemde maç sonunda soyunma odasına giderken ceplerini kontrol ettiği ve sosyal medyada "Sigara, çakmak, telefon kontrolü" şeklinde anılan görüntüsünü hatırlattı.
MİLLİ TAKIM KADROSUNA ÇAĞRILMAMIŞTI
A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın açıkladığı son aday kadroda yer almayan İrfan Can Kahveci'nin hareketi, sosyal medyada tecrübeli teknik adama ince bir gönderme olarak yorumlandı.
"SERGEN HOCA'YA GÖNDERME YAPMADIM!"
Sosyal medyadaki iddiaları sonrası açıklama yapan İrfan Can Kahveci "Formda ve iyiyim. Milli Takım'a davet gelmeyince üzüldüm, bu yalan değil ama gol sevincimde Sergen Hoca'yla ilgili hiçbir şey yapmadım. Hiçbir alakası yok." dedi.
İrfan Can kahveci ayrıca "Sergen Hoca, sevdiğim ve saygı duyduğum bir isim. Birebir tanıdığım bir isim. Yanlış anlaşılmasın. Milli Takım, Sergen Hocamız ile ilk maçlarına çıkacak. İnşallah başarılı olurlar. Milli bayrak, o forma her şeyin üstündedir. İnşallah başarılar diliyorum, hem hoca ekibine hem oyuncu kardeşlerime." ifadelerini kullandı.