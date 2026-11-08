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Vincenzo Italiano: "Yeter artık, hata istemiyorum"

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçı öncesi en büyük soru işareti yine defans oyuncularının performansı. İtalyan çalıştırıcı, Başkent temsilcisi ile oynanacak maç öncesi oyuncularını sert bir dille uyardı.

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calendar 08 Kasım 2026 10:32
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Vincenzo Italiano: 'Yeter artık, hata istemiyorum'
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Beşiktaş, oynadığı son 5 lig maçında 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Avrupa'da ise son iki maçta 1 beraberlik ve 1 de yenilgi yaşayan siyah-beyazlılar, milli ara öncesi son sınavını bugün evinde Gençlerbirliği karşısında verecek.

ITALIANO'DAN SERT UYARI

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Son dönemde savunmadaki bireysel hatalarla puan kayıplarına uğrayan ve öne geçtiği maçlarda skoru koruyamayan takıma teknik direktör Vincenzo Italiano'dan sert uyarı geldiği ortaya çıktı.

Deneyimli çalıştırıcının, özellikle geri dörtlüde sıkça görülen dikkatsizlik ve bireysel hataların son bulmasını istediği öğrenildi.

Gençlerbirliği maçında defans bloğunda değişikliğe gitmesi beklenen Italiano'nun, Agbadou ve Ouattara'nın yerine Djlao ve Rıdvan'ı ilk 11'e dahil etmeyi planladığı gelen bilgiler arasında.

SORUN HÜCUMDA DEĞİL

Beşiktaş bu sezon oynadığı 20 maçta 39 gol atarken yalnızca Trabzonspor karşılaşmasını boş geçti. Geride kalan tüm müsabakalarda 2 ya da üzeri gol buldu.

Siyah-beyazlılar, puan kaybı yaşanan Crystal Palace ve Kasımpaşa maçlarında ikişer kez rakip fileleri havalandırsa da beraberlikle yetindi.

Kaybedilen Amedspor ve Celtic mücadelelerinde ise 2'şer gol bulmasına rağmen rakiplerine boyun eğdi.

ITALIANO HÜCUMDAKİ TABLODAN MEMNUN

Bu sezon 16 oyuncunun gol katkısı verdiği siyah-beyazlılarda Vincenzo Italiano, hücumdaki tablodan memnun.

Skora en yüksek katkıyı sağlayan isimler ise orta sahadan... Orkun Kökçü, 6 gol ve 4 asist; Junior Olaitan ise 3 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

ORKUN İLK 11'E DÖNÜYOR

Celtic deplasmanında 76. dakikada oyuna giren ve güzel bir gol atan Orkun Kökçü, 5 maçlık aranın ardından ilk 11'deki yerini alacak.

Kaptanın tamamen iyileştiği ve fiziki açıdan da hazır olduğu belirtildi.

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