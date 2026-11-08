Galatasaray Daikin, Beşiktaş'ı devirdi!

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında Galatasaray Daikin ile Beşiktaş derbide karşı karşıya geldi. Mücadeleden sarı-kırmızılı ekip 3-1 galip ayrıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İlk seti 25-20 kazanan Galatasaray Daikin, karşılaşmada öne geçti. Beşiktaş, ikinci seti 25-17 alarak durumu 1-1'e getirdi.
Üçüncü sette 25-17'lik skorla yeniden üstünlüğü ele geçiren sarı-kırmızılılar, dördüncü seti de 25-18 kazanarak derbiyi 3-1'lik sonuçla tamamladı.
Toplam 109 dakika süren karşılaşmanın setleri sırasıyla 25, 26, 29 ve 29 dakika sürdü.
Salon: TVF Burhan Felek Vestel
Hakemler: Tolgahan Dinçer, Mehmet Gül
Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Akimova, Sylla, Janset Cemre Erkul, Bongaerts (Ayça Aykaç, Eylül Karadaş, Carutasu, Yuanyuan, Ege Melisa Bükmen, Merve Tanyel)
Beşiktaş: Buket Gülübay, Knollema, Merve Atlıer, Ndiaye, Shemanova, Emine Arıcı (Simay Kurt, Yasmine Abderrahim, Burcu Yönder, Artyshuk, Evans)
Setler: 25-20, 17-25, 25-17, 25-18
Süre: 109 dakika (25, 26, 29, 29)
Üçüncü sette 25-17'lik skorla yeniden üstünlüğü ele geçiren sarı-kırmızılılar, dördüncü seti de 25-18 kazanarak derbiyi 3-1'lik sonuçla tamamladı.
Toplam 109 dakika süren karşılaşmanın setleri sırasıyla 25, 26, 29 ve 29 dakika sürdü.
Salon: TVF Burhan Felek Vestel
Hakemler: Tolgahan Dinçer, Mehmet Gül
Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Akimova, Sylla, Janset Cemre Erkul, Bongaerts (Ayça Aykaç, Eylül Karadaş, Carutasu, Yuanyuan, Ege Melisa Bükmen, Merve Tanyel)
Beşiktaş: Buket Gülübay, Knollema, Merve Atlıer, Ndiaye, Shemanova, Emine Arıcı (Simay Kurt, Yasmine Abderrahim, Burcu Yönder, Artyshuk, Evans)
Setler: 25-20, 17-25, 25-17, 25-18
Süre: 109 dakika (25, 26, 29, 29)
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