Aleksey Batrakov atmaya devam ediyor

Galatasaray forması giyen Aleksey Batrakov, son maçlardaki yüksek formunu Amedspor karşısında da sürdürdü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılı ekibin Rus futbolcusu Aleksey Batrakov, yükselen formunu Amed Sportif Faaliyetler maçında da sürdürdü.
Konuk takımın kalecisi Lafont'un 45. dakikada kendi kalesine attığı golde şutu çeken oyuncu olan Batrakov, 59. dakikada ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşla ağları sarstı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 3 maçta 4 gol atarak dikkati çeken Batrakov, Süper Lig'de ise son 2 karşılaşmada birer kez fileleri sarstı. 21 yaşındaki orta saha oyuncusu, sarı-kırmızılı formayla 6 gole ulaştı.
Konuk takımın kalecisi Lafont'un 45. dakikada kendi kalesine attığı golde şutu çeken oyuncu olan Batrakov, 59. dakikada ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşla ağları sarstı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 3 maçta 4 gol atarak dikkati çeken Batrakov, Süper Lig'de ise son 2 karşılaşmada birer kez fileleri sarstı. 21 yaşındaki orta saha oyuncusu, sarı-kırmızılı formayla 6 gole ulaştı.
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