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Ertuğrul Arslan'dan istifa sorusuna yanıt!

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında sahasında Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük'e 4-0 mağlup olan Bandırmaspor'da teknik direktör Ertuğrul Arslan, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

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calendar 08 Kasım 2026 17:22 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2026 17:23
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Ertuğrul Arslan'dan istifa sorusuna yanıt!
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Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük'e sahasında 4-0 mağlup olan Bandırmaspor'da teknik direktör Ertuğrul Arslan, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Alınan sonuçtan dolayı üzgün olduğunu belirten Arslan, takımının sahada istediği performansı gösteremediğini söyledi.

"BUGÜN İSTEDİĞİMİZ HİÇBİR ŞEYİ YAPAMADIK"

Taraftarlardan özür dileyen Ertuğrul Arslan, "Taraftarımıza böyle bir futbol izlettiğimiz için çok üzgün olduğumu söylemek istiyorum. Genç bir takımımız var ama bugün sahada istediğimiz hiçbir şeyi yapamadık. Erken gol ve ardından top bizdeyken kaptırıp yediğimiz ikinci gol. Dediğim gibi bugün fazla maç konuşacak bir durumda değiliz." ifadelerini kullandı.

İSTİFA SORUSUNA YANIT VERDİ

Bir gazetecinin istifa etmeyi düşünüp düşünmediğine ilişkin sorusunu da yanıtlayan Arslan, şu ifadeleri kullandı:

"Burada elimden gelenin en iyisini vermeye çalışıyorum, mücadele etmeye çalışıyorum. Bazen böyle kötü günler olur. Taraftarımızın da sinirini anlıyorum. Onları da baş tacı yaparım. Bazı kötü sözler beni üzdü ama onlara cevap verecek de değilim. Bu işi yapıyorsak her türlü sorumluluğu alırız. Yönetimimizle konuşuruz, Bandırmaspor'a kazık çakmaya gelmedik. Bandırmaspor'un menfaatine ne varsa ben her şeyi yaparım."



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