TOFAŞ, deplasmanda Anadolu Efes'i devirdi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Anadolu Efes, sahasında TOFAŞ'ı ağırladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmada konuk ekip TOFAŞ, Anadolu Efes'i 93-87 mağlup etti.
Bu sonuçla Pablo Laso yönetimindeki Anadolu Efes, ligde ikinci yenilgisini yaşarken Massimo Cancellieri'nin çalıştırdığı TOFAŞ, üçüncü galibiyetini elde etti.
Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi
Hakemler: Ali Şakacı, Alper Özgök, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu
Anadolu Efes: Yusta 13, Saric 8, Russell 14, David Mutaf 13, Ercan Osmani 4, Karutasu 2, Loyd 10, Malcolm 7, Fernando 12, Payne 2, Erkan Yılmaz 2
TOFAŞ: Carter 14, Sadık Kabaca 6, Jones 20, Reynolds 16, Brown 6, Nutall 4, Thurman 16, Rubstavicius 9, Efe Postel 2, Emirhan Serbest, Leon Apaydın
1. Periyot: 21-21
Devre: 38-46
3. Periyot: 69-67
Beş faulle çıkan: 38.16 Efe Postel (TOFAŞ)
Bu sonuçla Pablo Laso yönetimindeki Anadolu Efes, ligde ikinci yenilgisini yaşarken Massimo Cancellieri'nin çalıştırdığı TOFAŞ, üçüncü galibiyetini elde etti.
Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi
Hakemler: Ali Şakacı, Alper Özgök, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu
Anadolu Efes: Yusta 13, Saric 8, Russell 14, David Mutaf 13, Ercan Osmani 4, Karutasu 2, Loyd 10, Malcolm 7, Fernando 12, Payne 2, Erkan Yılmaz 2
TOFAŞ: Carter 14, Sadık Kabaca 6, Jones 20, Reynolds 16, Brown 6, Nutall 4, Thurman 16, Rubstavicius 9, Efe Postel 2, Emirhan Serbest, Leon Apaydın
1. Periyot: 21-21
Devre: 38-46
3. Periyot: 69-67
Beş faulle çıkan: 38.16 Efe Postel (TOFAŞ)
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