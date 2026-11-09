Okan Buruk'tan öğrencilerine milli ara uyarısı!

Son 6 maçını da kazanarak milli araya moralli giren Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, oyuncularına seslendi. Tecrübeli çalıştırıcı, milli takımlara gidecek futbolcularından kendilerine iyi bakmalarını isterken galibiyet serisinin devam etmesini hedefliyor.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 09 Kasım 2026 09:00
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Okan Buruk'tan öğrencilerine milli ara uyarısı!
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Galatasaray'da yüzler gülüyor. Oynadığı son 6 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, milli araya iki kulvarda yakaladığı başarılı sonuçlarla girdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Okan Buruk'un öğrencileri, milli ara öncesinde çıktığı 6 karşılaşmanın tamamını kazanmayı başardı. Şampiyonlar Ligi'nde 2'de 2 yapan Galatasaray, Süper Lig'de ise 4'te 4'lük performans sergiledi.

6 MAÇTA 17 GOL!

Sarı-kırmızılıların bu süreçte hücumdaki etkinliği de dikkat çekti. Oynadığı 6 maçın 3'ünde rakip filelere 4'er gol gönderen Galatasaray, toplamda 17 kez gol sevinci yaşadı. Cimbom, bu karşılaşmalarda kalesinde ise 6 gol gördü.

OKAN BURUK'TAN ÖĞRENCİLERİNE MESAJ

Milli ara öncesinde takımının yakaladığı ivmeyi korumak isteyen Okan Buruk, milli takımlarına gidecek oyuncularına seslendi.

Tecrübeli teknik adamın öğrencilerine, "Milli takım sürecinde kendinize çok iyi bakın. Fiziksel durumunuza dikkat edin. Buraya sağlıklı ve hazır şekilde dönmenizi istiyorum. Yakaladığımız bu seriyi birlikte sürdürmeliyiz." mesajını verdiği öğrenildi.

Galatasaray'da teknik heyetin ve futbolcuların ortak hedefi, milli aranın ardından da galibiyet serisini devam ettirmek ve iki kulvarda yakalanan başarılı grafiği korumak. 



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