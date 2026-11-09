Rıza Çalımbay'dan Beşiktaş'a övgü ve uyarı bir arada!

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay, siyah-beyazlıların hücum performansını değerlendirdi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 09 Kasım 2026 08:57
Haber: Fanatik, Fotoğraf: AA
Rıza Çalımbay'dan Beşiktaş'a övgü ve uyarı bir arada!
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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk eden Beşiktaş, 3 puanı 3 golle aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah-Beyazlılar'ın Belçikalı yıldızı Leandro Trossard 3 asistle maça damga vurdu. Vincenzo Italiano yönetimindeki Siyah-Beyazlılar ligdeki 6. iç saha maçından da galibiyetle ayrıldı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay, Beşiktaş'ın galibiyetini değerlendirdi. Fanatik'in Teknik Bakış köşesinde maçı analiz eden Çalımbay, Siyah-Beyazlılar'ın rakip 10 kişi kalmadan üstünlüğü ele aldığına dikkat çekti.



TROSSARD VE VLAHOVIC UYUMUNA VURGU

"Beşiktaş adına gecenin en değerli kazanımı, hücumdaki üreticiyle bitirici arasındaki bağlantıydı. Trossard'ın iki asistini Vlahovic'in iki golle değerlendirmesi, bireysel kalitenin birbirini tamamladığında nasıl sonuç verdiğini gösterdi. Sırp santrforu ceza alanında düzenli besleyebilmek, Italiano'nun takımının hücum sürekliliği açısından temel ihtiyaçlarından biri. Bu buluşmanın farklı rakipler karşısında tekrarlanması, Beşiktaş'ın hücumuna güven kazandıracaktır."

"ASIL ÖLÇÜ DEPLASMANDA SÜRDÜREBİLMEK"

"Maçın kırıldığı bölüm 20'de gelen golün ardından Metehan'ın 22'de atılması, karşılaşmanın şartlarını değiştirdi. Beşiktaş'ın ilk üstünlüğünü rakibi 11 kişiyken kurması değerliydi. Sonrasındaki rahatlığı değerlendirirken sayısal avantajı da hesaba katmak gerekiyor. Eksik kalan Gençlerbirliği'nin hem savunmasını koruması hem beraberliği araması zorlaştı. Vlahovic'in devre biterken farkı ikiye çıkarması, ikinci yarıda acele etme ve gereksiz risk alma ihtiyacını azalttı. Poku'nun kulübeden gelip skora katkı vermesi de olumlu. Ancak bu galibiyet, savunmadaki bütün sorunların giderildiğini söylemek için yeterli değil. Uzun süre eksik oynayan rakibe karşı alınan sonuç moral verir. Asıl ölçü, aynı hücum bağlantısını ve oyun dengesini eşit şartlarda, deplasmanda sürdürebilmek olacak."





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