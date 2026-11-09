Beşiktaş'ta Leandro Trossard fırtınası!

Beşiktaş'ta Leandro Trossard, Gençlerbirliği ile oynanan ve 3-0 kazanılan maça damga vurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Belçikalı futbolcu, Gençlerbirliği maçında 3 asistle yıldızlaştı. İşte maçın ardından Trossard için yapılan yorumlar:
Murat Özbostan: "Trossard yaratıcılığı, dribblingleri ve 3 asistiyle maçın yıldızı oldu."
"SAHANIN YILDIZIYDI"
Bilal Meşe: "Beşiktaş, üç puanı üç golle alırken bana göre sahanın yıldızı Trossard'dı... Üç asistiyle öne çıktı, müthiş mücadelesiyle alkışı hak etti."
"İMZA MAÇINI OYNADI"
Attila Gökçe: "Trossard dün adeta "imza maçı" oynadı. 85'te atılan üçüncü gol, onun adıyla duyuruldu. Sonra anladık ki Poku dokunmuş son olarak… Canı sağ olsun Trossard'ın…. Üçüncü asist de alkışlanır yani."
"ŞOV YAPTI"
Turgay Demir: "Bana göre Italiano da bir öz eleştiri yapmış. Çünkü bu kez rotasyonunu akıllıca yaptı. Sağ kanatta etkisiz eleman konumuna gelen İlhan Fakılı'yı alışık olduğu sol kanada alırken, Trossard'ı sağda kullandı. Belçikalı da resmen klasını konuşturup şov yaptı. Resmî rakamlara göre bu maçta üç asist yaptı ama bana göre işin gerçeği bir gol, iki asist. Çünkü Poku dokunmasa da Trossard'ın zor durumda yaptığı o mükemmel aşırtma vuruş golle sonuçlanacaktı."
"BANA HEDİYE ALMALILAR"
Trossard, Gençlerbirliği maçının ardından, "Bu maçta bir reaksiyon göstermemiz gerekiyordu, bunu yaptık. Goller attık, gol yemedik." dedi.
Dusan Vlahovic (2) ve Ernest Poku'ya yaptığı 3 asistle ilgili konuşan Trossard, "Premier Lig'de Fulham'a karşı 3 asist yapmıştım ama takıma yardım etmek, gol katkısında bulunmak gerçekten güzel. Önemli bir galibiyet aldık. Bu bizim için bir özgüvendir. Mutluyum. Her iki takım arkadaşım da bana hediye almalı. Kendi performansımdan mutluyum. Ritmimi buluyorum, bu şekilde devam etmek istiyorum." diye konuştu.
DUSAN VLAHOVIC'TEN CEVAP
Beşiktaş'ın golcüsü Dusan Vlahovic, maç sonu Trossard'ın sözlerine yanıt verdi.
Takımın performansına ve Trossard'ın asistlerine değinen Sırp futbolcu, takım arkadaşına teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:
"Santrfor bir takım gol atıyorsa takım iyi oynuyordur. Takımımız iyi oynadı. Trossard'a teşekkür ediyorum. Asistlerinden ötürü mutluyum. Bugün gol atamadı ne yazık ki ama atacaktır.
Trossard bu şekilde devam ettiği müddetçe her hafta hediye alırım ona. Şaka bir yana, kimin gol attığından asist yapmasından ziyade kazanmak önemli."
BEŞİKTAŞ PERFORMANSI
Beşiktaş forması altında toplamda 15 maçta süre bulan 31 yaşındaki Trossard, 2 gol attı ve 4 asist yaptı.
Murat Özbostan: "Trossard yaratıcılığı, dribblingleri ve 3 asistiyle maçın yıldızı oldu."
"SAHANIN YILDIZIYDI"
Bilal Meşe: "Beşiktaş, üç puanı üç golle alırken bana göre sahanın yıldızı Trossard'dı... Üç asistiyle öne çıktı, müthiş mücadelesiyle alkışı hak etti."
"İMZA MAÇINI OYNADI"
Attila Gökçe: "Trossard dün adeta "imza maçı" oynadı. 85'te atılan üçüncü gol, onun adıyla duyuruldu. Sonra anladık ki Poku dokunmuş son olarak… Canı sağ olsun Trossard'ın…. Üçüncü asist de alkışlanır yani."
"ŞOV YAPTI"
Turgay Demir: "Bana göre Italiano da bir öz eleştiri yapmış. Çünkü bu kez rotasyonunu akıllıca yaptı. Sağ kanatta etkisiz eleman konumuna gelen İlhan Fakılı'yı alışık olduğu sol kanada alırken, Trossard'ı sağda kullandı. Belçikalı da resmen klasını konuşturup şov yaptı. Resmî rakamlara göre bu maçta üç asist yaptı ama bana göre işin gerçeği bir gol, iki asist. Çünkü Poku dokunmasa da Trossard'ın zor durumda yaptığı o mükemmel aşırtma vuruş golle sonuçlanacaktı."
"BANA HEDİYE ALMALILAR"
Trossard, Gençlerbirliği maçının ardından, "Bu maçta bir reaksiyon göstermemiz gerekiyordu, bunu yaptık. Goller attık, gol yemedik." dedi.
Dusan Vlahovic (2) ve Ernest Poku'ya yaptığı 3 asistle ilgili konuşan Trossard, "Premier Lig'de Fulham'a karşı 3 asist yapmıştım ama takıma yardım etmek, gol katkısında bulunmak gerçekten güzel. Önemli bir galibiyet aldık. Bu bizim için bir özgüvendir. Mutluyum. Her iki takım arkadaşım da bana hediye almalı. Kendi performansımdan mutluyum. Ritmimi buluyorum, bu şekilde devam etmek istiyorum." diye konuştu.
DUSAN VLAHOVIC'TEN CEVAP
Beşiktaş'ın golcüsü Dusan Vlahovic, maç sonu Trossard'ın sözlerine yanıt verdi.
Takımın performansına ve Trossard'ın asistlerine değinen Sırp futbolcu, takım arkadaşına teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:
"Santrfor bir takım gol atıyorsa takım iyi oynuyordur. Takımımız iyi oynadı. Trossard'a teşekkür ediyorum. Asistlerinden ötürü mutluyum. Bugün gol atamadı ne yazık ki ama atacaktır.
Trossard bu şekilde devam ettiği müddetçe her hafta hediye alırım ona. Şaka bir yana, kimin gol attığından asist yapmasından ziyade kazanmak önemli."
BEŞİKTAŞ PERFORMANSI
Beşiktaş forması altında toplamda 15 maçta süre bulan 31 yaşındaki Trossard, 2 gol attı ve 4 asist yaptı.